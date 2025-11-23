Cultura
Atentado a la cultura desde Nayarit...Han sido cinco meses de lucha intensa por impedir que las autoridades se “cargaran” el gran centro cultural en el centro de Tepic, y aun cuando está bajo amparos y detenida su demolición total, los exponentes del Movimiento Ciudad de las Artes Resiste sospechan que la picota sigue por lo bajito.
La demolición de La Ciudad de las Artes en Nayarit para dar paso a un nuevo estadio de futbol alcanza dimensiones de un atentado a la cultura nacional, y si bien ya no existen las instalaciones ni áreas verdes, desde Tepic de Nervo un movimiento ciudadano recuerda a Claudia Sheinbaum el pliego petitorio que le entregaron en mano para exigir la restitución del espacio cultural.
El acto de protesta de artistas frente a maquinaria echando abajo La Ciudad de las Artes (anfiteatro, pista de skate y senderos) en junio pasado motivó indignación y generó el Movimiento Ciudad de Las Artes Resiste, que incluyó amparos ciudadanos y actividades de concientización en el lugar.
Los “resistentes” siguen alzando la voz, pues a pesar de que ahora mismo hay una suspensión provisional, acusan que se ha seguido trabajando a discreción.
Vía video-entrevista, Maya Cervantes, psicóloga y artista grabadora, e Izac Martínez, desarrollador de software, integrantes de Ciudad de Las Artes Resiste, expresan su intranquilidad:
“Ha sido complejo porque ha pasado el primer momento público, el momento de algidez, hemos tratado de difundir información y lo seguimos haciendo, pero nos llama la atención que a pesar de existir una suspensión provisional se han aplazado audiencias, y mientras con maquinaria se aplanó el área curiosamente en forma rectangular como de cancha de futbol”.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 0029 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.