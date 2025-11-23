Atentado a la cultura desde Nayarit...

La demolición de La Ciudad de las Artes en Nayarit para dar paso a un nuevo estadio de futbol alcanza dimensiones de un atentado a la cultura nacional, y si bien ya no existen las instalaciones ni áreas verdes, desde Tepic de Nervo un movimiento ciudadano recuerda a Claudia Sheinbaum el pliego petitorio que le entregaron en mano para exigir la restitución del espacio cultural.

El acto de protesta de artistas frente a maquinaria echando abajo La Ciudad de las Artes (anfiteatro, pista de skate y senderos) en junio pasado motivó indignación y generó el Movimiento Ciudad de Las Artes Resiste, que incluyó amparos ciudadanos y actividades de concientización en el lugar.

Los “resistentes” siguen alzando la voz, pues a pesar de que ahora mismo hay una suspensión provisional, acusan que se ha seguido trabajando a discreción.

Vía video-entrevista, Maya Cervantes, psicóloga y artista grabadora, e Izac Martínez, desarrollador de software, integrantes de Ciudad de Las Artes Resiste, expresan su intranquilidad:

“Ha sido complejo porque ha pasado el primer momento público, el momento de algidez, hemos tratado de difundir información y lo seguimos haciendo, pero nos llama la atención que a pesar de existir una suspensión provisional se han aplazado audiencias, y mientras con maquinaria se aplanó el área curiosamente en forma rectangular como de cancha de futbol”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0029 de la revista Proceso, correspondiente a noviembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.