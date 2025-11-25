Segundo Piso de la 4T: Empresarios incumplidos con AMLO reciben más contratos multimillonarios

En materia de política de seguridad o de combate a la corrupción el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha marcado una distancia, a veces una ruptura, con su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Pero en cuanto a obra pública, la mandataria ha mantenido la confianza que su mentor tenía en cuatro empresas, a las que entregó los primeros contratos de megaproyectos de su sexenio, relacionados con el objetivo de reconstruir una red de tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con el norte del país.

Entre agosto y octubre últimos la administración de Sheinbaum ha entregado los principales contratos de obra pública a Operadora CICSA, de Carlos Slim Helú; la constructora ICA, de David Martínez Guzmán, Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega; Mota-Engil, operada por José Miguel Bejos, y Grupo INDI, de la familia Muñozcano Castro.

Son las mismas cuatro empresas que, en conjunto, recibieron contratos por más de 735 mil 679 millones de pesos a lo largo del sexenio pasado, un monto equivalente a uno de cada siete pesos que el gobierno de López Obrador erogó en contrataciones públicas, como lo documentó Proceso en enero último.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), encabezada por Andrés Lajous Loaeza, un incondicional de Sheinbaum, ha entregado los primeros cinco contratos para construir tramos de tren en las rutas Querétaro- Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo; de éstos, CICSA recibió el más cuantioso, por 31 mil 843 millones de pesos; Mota-Engil obtuvo dos por 26 mil 783 millones de pesos, ICA tuvo uno por 14 mil 676 millones de pesos y Grupo INDI tuvo otro por 12 mil 669 millones de pesos.

En todos los procesos de licitación al menos dos de estas cuatro empresas enviaron propuestas, y el equipo de la ARTF a veces dio calificaciones distintas a la misma empresa. Así, en la licitación que ganó, CICSA recibió una calificación de...

