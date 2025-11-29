La investigación contra un “Alito” escurridizo... y millonario

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Fiscalía de Campeche no ha cesado en sus investigaciones sobre las millonarias propiedades del senador Alejandro Moreno Cárdenas por los presuntos delitos penales cometidos mientras fue gobernador.

En el reportaje damos a conocer los detalles del caso y la manera en que las prisas del gobierno y de la propia fiscalía estatal, para exhibir mediáticamente a Moreno Cárdenas, les ha llevado a cometer pifias que éste ha aprovechado para ganarle en tribunales y aún en el Legislativo.

Bajo la lupa está la fortuna que el priista llegó a acumular, integrada por una mansión de casi mil metros cuadrados, obras de arte, medios de comunicación y terrenos, incluido uno cercano al mar en Champotón, la costa más soleada del estado.

En seguimiento a nuestra cobertura sobre Michoacán, presentamos a los lectores en la edición que se puede adquirir en este enlace un reportaje sobre la manera en que el Cártel Jalisco Nueva Generación participa en la exportación de metales y piedras preciosas gracias a autoridades fiscales y judiciales permisivas.

La penetración de la delincuencia organizada en la vida pública del país ha hecho de México el líder mundial de los mercados criminales y el tercer país más delictivo del planeta, de acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2025 que se incluye en la edición de diciembre.

En otro tema, ante la próxima reforma en la Cámara de Diputados para expedir la Ley General de Aguas, el país ha sido testigo de las movilizaciones de agricultores que rechazan la propuesta impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), debido al carácter neoliberal y “salinista” que le atribuyen no sólo los productores, sino también especialistas y exfuncionarios del organismo.

La nueva ley, advierten, seguirá privilegiando a la hidrocracia, como describen a los grandes grupos empresariales que acaparan el líquido. Esta situación no es exclusiva de México. En Colombia el grupo empresarial FEMSA está bajo la mira de organizaciones sociales que piden limitar su acceso a ese recurso.

De regreso a México, habitantes de El Salto, Jalisco, y de la comunidad Campos, en Colima, se encuentran movilizados contra la Semarnat y en pelea judicial en rechazo a la instalación de sendas termoeléctricas, una del Grupo empresarial Vaz y otra de la CFE, que amenazan la calidad de vida de sus habitantes debido a la gran contaminación que generan.

Los lectores también encontrarán un reportaje sobre la vulnerabilidad de las familias o madres que, ante la falta de recursos, pierden a sus hijos menores de edad a manos del gobierno de la Ciudad de México. En su propósito de proteger a los infantes, las autoridades han cometido graves violaciones a los derechos humanos.

De la violencia en el país no se escapa ni la presidenta de la República. La agresión sexual que sufrió el 4 de noviembre en la vía pública y ante los ojos de todo el país, muestra que, pese a la movilización de las mujeres, México aún es un país donde es muy extendida esa violencia, sin que aún se vean con claridad las políticas públicas del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en la materia.

En la sección de Cultura esta edición impresa aborda el 80 aniversario de los Estudios Churubusco, el gran centro de producción cinematográfica de México, cuyos directivos pretenden que sea nombrado Patrimonio Artístico nacional.

Y en Deportes los lectores encontrarán el reportaje sobre la doble ganancia que se perfila para Grupo Televisa y su subsidiaria Ollamani, empresa que administra el Estadio Azteca. Además de los recursos federales que el grupo ha obtenido vía la publicidad oficial, en medio de dos litigios por presuntos créditos fiscales, ambas firmas podrían verse beneficiadas con la exención de impuestos para 2026, como resultado del acuerdo que México hizo con la FIFA para la realización del Mundial de Futbol. Estados Unidos y Canadá, las otras dos sedes del torneo, no ofrecieron un arreglo similar con los dueños del espectáculo mundialista.

Además, en Opinión los lectores podrán acceder a los textos de nuestros articulistas Agustín Basave, Karolina Gilas y Javier Sicilia.