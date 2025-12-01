La persecución judicial contra un "Alito" escurridizo (Video)

Moreno Cárdenas. Investigaciones en su contra por simulación de donaciones y operaciones de compraventa. Foto: José Manuel Jiménez

CAMPECHE.– El presidente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, sigue bajo investigación por la posesión de 47 propiedades inmobiliarias, en las que se incluye su mansión de 128 millones de pesos, una colección de arte y diversos medios de comunicación en Campeche. Además, se le indaga por peculado, uso indebido de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 82 millones de pesos.

Apenas dejó el cargo como gobernador de Campeche, en junio de 2019, la Fiscalía General del Estado, bajo el gobierno de Layda Sansores, emprendió las investigaciones contra Moreno Cárdenas, Alito,quien desde agosto de ese año se hizo del control del PRI.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), sin embargo, no ha podido redondear las investigaciones en su objetivo de que la Cámara de Diputados inicie una declaración de procedencia para retirarle el fuero que actualmente tiene como senador y que le impide ser sujeto de alguna acción penal.

La FGECAM ha realizado dos cateos en las propiedades de Moreno Cárdenas, en 2023 y 2022, como parte de las acusaciones que le imputó por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, peculado, abuso de autoridad, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de facultades y atribuciones.

En el cateo de 2022, cuando Alito acababa de ser por tercera vez diputado federal, la Fiscalía ingresó a la mansión y difundió ampliamente las imágenes de las excentricidades del dirigente nacional priista. El resultado del cateo lo integró a la carpeta de investigación C.I.-2-2022-3142 y la envió a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de desafuero.

Sin embargo, la FGECAM se vio obligada a retirarla debido a las deficiencias “de forma” en su integración, incluido el error de haberlo identificado aún como diputado federal o el que cometió durante el cateo de 2022, pues ingresó a terrenos de otro propietario, lo cual fue...

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0030 de la revista Proceso, correspondiente a diciembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.