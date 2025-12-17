Metales y joyas preciosas, el imperio dorado del presunto homicida del alcalde Carlos Manzo

Jorge Armando "N", uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: Secretaría de Seguridad de Michoacán

A lo largo de 13 años, entre la administración de Felipe Calderón y el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, la célula en Michoacán del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada por Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido en el mundo del narcotráfico como el R1, ha manejado una empresa y también logró infiltrarse en otras tres compañías dedicadas al tráfico de metales y joyas preciosas, sin que hasta el momento ninguna haya sido amonestada.

Hasta mayo de este 2025 el boyante negocio a escala nacional dejó ganancias por 806 millones de dólares tan sólo por ventas al extranjero, sobre todo hacia Estados Unidos, de acuerdo con datos de Data México, “Perlas, Piedras Preciosas, Metales, Monedas, Etc.”, de la Secretaría de Economía.

Álvarez Ayala, quien según las recientes investigaciones oficiales ordenó el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, y es identificado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) como el cabecilla del CJNG en Michoacán, y por el Ejército como el número dos en la organización criminal dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ha sido accionista de la Compañía Metalúrgica de Occidente, a la cual incluso se le perdonaron adeudos fiscales por 322 millones 721 mil pesos en marzo de 2018, durante el último tramo del sexenio encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, de acuerdo con una lista oficial de sociedades anónimas perdonadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Entre 2012 y 2025 el brazo armado y logístico en Michoacán del CJNG se ha ocultado entre hombres y mujeres de negocios dedicados legalmente al mercado del oro y la plata, así como al comercio de diamantes, rubíes y zafiros, entre otras piedras preciosas, cuyos ingresos en todo el país alcanzaron los nueve mil 406 millones de dólares tan sólo en 2024, de acuerdo con las estadísticas más recientes publicadas por la Secretaría de Economía.

Los hermanos Álvarez Ayala, Ramón Ángel y Rafael, han estado relacionados, cuando menos, con inversionistas de cuatro compañías fundadas en Jalisco...

