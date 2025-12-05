México, líder mundial en... mercados criminales

En su más reciente encuesta de percepción de inseguridad, divulgada en octubre último, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) encontró que 63% de los mexicanos considera que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje, de acuerdo con el organismo, representa un aumento “estadísticamente significativo” de 4.4 porcentuales frente al reportado en septiembre de 2024.

La creciente sensación de vulnerabilidad ciudadana ante el crimen coincide con el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los datos que el gabinete de Seguridad divulga cada mes no parecen reflejar la realidad que la gente padece en las calles.

Según esos datos, México ha registrado desde octubre de 2024 una disminución de los homicidios de 37% y de 46% en los delitos “de alto impacto”.

Pero mientras la presidenta sostiene que esas cifras avalan la efectividad de la estrategia de seguridad que ha seguido en sus 14 meses de gobierno, la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés) refleja una realidad mucho más cruda de lo que ocurre en México en materia de inseguridad y violencia.

De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado 2025 de GI-TOC, México es el tercer país del mundo con mayor incidencia de criminalidad y el número uno en mercados criminales.

Esto último significa que no hay otra nación a escala global cuyo sistema político, social y económico esté relacionado con mayor fuerza con todos los tramos del comercio ilícito de un variado portafolio de mercancías –desde drogas hasta combustibles– y con la explotación criminal de bienes y personas.

En una escala del uno al 10, México tiene una puntuación de 8.27 puntos en la categoría de mercados criminales, y las actividades que más contribuyen a esa calificación –la más alta del planeta– son el tráfico de cocaína, drogas sintéticas, armas y personas, así como la extorsión.

En cada una de estas cinco categorías México tiene nueve puntos, mientras que en delitos financieros y comercio de productos falsificados, 8.5; en contrabando de petróleo y derivados, como la gasolina, tiene ocho puntos.

El tamaño y la incidencia –económica, social y política– de todas estas rentas ilegales son los que tienen a México como campeón mundial de mercados criminales.

Sin embargo, en el índice general de GI-TOC de este año, a México le va un poco mejor, ya que aparece como el tercer país con mayor criminalidad del planeta, sólo detrás de Myanmar –nación del sudeste asiático colapsada por la guerra civil y las bandas delictivas– y Colombia, donde hay guerrilla, diferentes tipos de estructuras armadas irregulares y la más alta producción de cocaína en el mundo.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0030 de la revista Proceso, correspondiente a diciembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.