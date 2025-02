Raúl Allegre, el milagro de un mexicano en la NFL

La noche del sábado 14 de enero de 1987 la tensión que sentía Raúl Allegre se pulverizó cuando se vio personificado por uno de los artistas del afamado programa Saturday Night Live. En el cuarto del motel donde descansaba la noche previa al Super Bowl XXI, el pateador de los Gigantes de Nueva York rió a carcajadas con el show de comedia donde vio bailando a un actor con un jersey de color azul y el número 2 que él usaba.

“Es mucha presión. Uno de los dichos más trillados es que este es un juego más, que no es menos o más importante. No es cierto, este juego cambia vidas para bien y para mal, y uno como jugador se da cuenta de que tu vida va a ser diferente una vez que llegas al Super Bowl”, dice Raúl Allegre.

Hasta ese momento los Gigantes habían sido un equipo tradicionalmente perdedor. Nunca habían disputado un Super Bowl, pero aquella temporada de 1986 fueron los líderes de la División Este de la Conferencia Nacional con record de 14-2. En los playoffs aplastaron 49-3 a los 49’s de San Francisco de Joe Montana y en la final de conferencia se impusieron a los Pieles Rojas de Washington por 17-0.

Nueva York estaba de fiesta además porque en el otoño los Mets se proclamaron campeones de la Serie Mundial. Los fanáticos y la prensa de esta ciudad son exigentes como pocos. No había lugar para pensar nada más que en una victoria en este deporte que en Estados Unidos es más importante que la religión misma.

La noche anterior sí estaba muy nervioso. Los anfitriones de ese Saturday Night Live fueron Joe Montana y Walter Payton (el corredor estrella de los Osos de Chicago) y muchos de los temas (que abordaron) eran de futbol americano. Sacaron un video de los pateadores y uno de los artistas me personificó. Eso rompió el hielo y me relajé, dormí más o menos bien. Nos levantamos al día siguiente y no había agua caliente para bañarse porque nos llevaron del hotel principal a uno entre comillas secreto. Era un motel de mala muerte y me tocó bañarme con agua fría el día del Super Bowl. Me fui al estadio con tres horas de anticipación porque ya estaba muy desesperado en ese lugar.