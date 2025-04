El neurocientífico Quian Quiroga: “El miedo a la inteligencia artificial viene de las películas de Hollywood”

En el libro Cosas que nunca creerías. De la ciencia ficción a la neurociencia (colección Debate de Penguin Randon House Grupo Editorial), su autor, el neurocientífico y físico argentino Rodrigo Quian Quiroga, parte de las películas de ciencia ficción 2001: Odisea del espacio, Blade runner, El planeta de los simios, Matrix, Hasta el fin del mundo, Minority report, Robocop, Inception, Total recall, Abre los ojos y Terminator, entre otras, para responder: ¿qué nos hace humanos?

El descubridor de la “neurona Jennifer Aniston” en 2005 (para comprender mejor cómo funciona la memoria humana y la formación de recuerdos), reflexiona además en este volumen en torno a la filosofía, la literatura, la inteligencia artificial y el internet para dar cuenta de los avances de la neurociencia, la cual estudia todas las funciones del sistema nervioso, incluyendo desde luego el cerebro.

Por Zoom desde Barcelona, España, donde es profesor de ICREA (institución catalana de investigación y estudios avanzados) en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar, narra a Proceso:

“¿Qué nos hace humanos?, es decir, ¿qué determina mi inteligencia?, y ¿qué me separa de una inteligencia artificial (IA) o de la inteligencia de otras especies? Son interrogantes muy de ciencia-ficción, y muchas son en gran parte igual de la filosofía. Siempre apunto al gran objetivo: ¿Qué me da la ciencia-ficción y la filosofía? Y estudiar una neurona u otra son pasos en el camino para mi objetivo, pero no es el fin. Si me desaparecieran la ciencia- ficción, la literatura y el arte, capaz que mi objetivo sería contestarme la interrogante ¿cómo dispara una neurona en tal situación determinada? Es un objetivo científico válido e interesante, pero creo que todo me da una visión mucho más amplia y profunda de los problemas a los que me dedico”.

-¿Cómo es que se le ocurrió plasmar en este libro los avances de la neurociencia con el cine y la filosofía e incluso con la literatura?

