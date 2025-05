La guerra arancelaria Trump-China revive la esperanza económica de México

Hace años, cuando se expandió la pandemia, se pensó que la economía del mundo y de México estaría en problemas; sin embargo, comenzó a surgir el término nearshoring. Poco a poco este concepto, que en español significa "relocalización", se materializó.

Ciudades como Tijuana y Monterrey comenzaron a ver lo impensable: la llegada de inversionistas provenientes de otros países, con cubrebocas, buscando pedazos de tierra para instalar sus naves industriales. Era el momento en que se pensó que la historia del país cambiaría, algo no visto desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Si no aprovechamos esto, no tendremos otra oportunidad, es el momento”, dijo en 2023, en el Malecón de Playas de Tijuana, Gerardo Suárez (nombre cambiado por motivos de confidencialidad), conductor proveedor de la empresa Meor, desarrolladora de parques industriales.

Sin embargo, la historia no se desarrolló como aquel hombre esperaba. El nearshoring, esa palabra que prometía transformar el destino económico del país, terminó por desinflarse. No cambió la vida de los mexicanos.

Las expectativas de una ola de inversión extranjera que detonaría empleos, infraestructura y crecimiento simplemente no se cumplieron. Como muestra está el indicador de Inversión Extranjera Directa (IED) en nuevas inversiones: en 2021, cuando el término comenzó a tomar fuerza, México recibió 15 mil 328.7 millones de dólares. Para 2024 la cifra cayó a apenas a tres mil 168.5 millones de dólares. Un descalabro de 79 por ciento. Un golpe seco a las ilusiones.

Para organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), diversos factores inhibieron el fenómeno, entre ellos las políticas económicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no reforzó la infraestructura energética, y las reformas como la del Poder Judicial, con la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Bueno, no está muerto el nearshoring. Andaba malito, pero no se me muere. Nada más estaba malito”, respondió a Proceso el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el 11 de abril último en las instalaciones de Bimbo en Azcapotzalco.

Y es que, en un giro del destino, la situación ha cambiado. La oportunidad de la relocalización se está levantando. Para muchos ya viene el Nearshoring 2.0, la segunda ola que promete cambiar a México. Y el detonante de esta nueva fórmula comercial y matemática es Donald Trump, con su guerra arancelaria, según coinciden empresarios, diplomáticos y analistas consultados por esta casa editorial.





De nuevo, México es un puente

La presidenta de la Canacintra, Esperanza Ortega, asegura que no hay duda de que México ya se está colocando en el centro de la conversación de las empresas internacionales, pese a la presión generada por Trump, quien un día advierte una cosa y en la noche toma otra decisión. Como muestra, sus paquetes arancelarios recíprocos a más de 100 países en abril de este año; o los aranceles de 25% al acero y al aluminio a México, que violan el T-MEC.

La razón detrás es que estas estrategias tienen como fin aislar a China, lo que coloca a México como puente para la llegada de nuevas inversiones y empresas.

“Hoy más que nunca los empresarios mexicanos tenemos que estar unidos, el sector productivo debe aprovechar esta oportunidad ante la incertidumbre”, dice.

Para Héctor Tijerina Morales, director ejecutivo de Invest Monterrey, la agencia de promoción de inversiones más importante de Nuevo León y que cabildeó en su momento la llegada de Tesla, la primera ola sí tuvo impacto y no ha muerto; confirma que se avecina el 2.0.

“Sí están las condiciones dadas para que se dé una segunda ola de nearshoring a consecuencia de la guerra comercial que se está suscitando entre Estados Unidos y China. La realidad de las cosas es que claramente el gobierno de Estados Unidos ha demostrado que su principal problema, llamémoslo así, es con China”, explica.

Al reconocer que la guerra arancelaria traerá consecuencias, en cuestiones de inflación, por ejemplo, para la población de Estados Unidos, en el mediano plazo, México entra a una jugada en la que las empresas que salen del gigante asiático llegan a él.

“Lo que vemos y sabemos es que las empresas están diciendo: ya me sale muy caro exportar desde China a mis clientes, en Estados Unidos representan 40% de mis ventas globales o 50% o 60 por ciento. Y es ahí donde entra México”, dice a Proceso.

De acuerdo con Tijerina Morales, las empresas ya están señalando que México se está posicionando como un mercado más atractivo por los costos, aun con los señalamientos de Trump sobre localizar toda la cadena logística en Estados Unidos.

“Lo que ellos me dicen es que necesito que ya no me envíes desde China, porque todo lo que tú me mandas de China cuando entra aquí a Estados Unidos, yo tengo que pagar un arancel de 125 o 150%, ¿verdad?, y eso obviamente ya no hace competitivo el costo de mi producto (...) Pero están descartando hacerlo en Estados Unidos y quieren hacerlo en México o ya anunciándose en México, porque la verdad es que los costos de producción son muy competitivos, muy bajos, comparado contra Estados Unidos”, expone.

Como ejemplo, menciona una reunión con una empresa estadunidense que, por confidencialidad, aún no puede revelar su nombre ni monto de inversión, pero que está muy interesada en establecerse en Monterrey.

“Me decía: Amazon está pagando 32 dólares la hora en Estados Unidos y en México está pagando al mismo empleado, digamos, 20 dólares diarios por toda la jornada laboral. Entonces, pues sí, eso hace que México sea un atractivo muy importante”, añade.

Si la primera ola del nearshoring generó que Nuevo León esté en el primer lugar nacional en absorción industrial anual, pasando de un promedio de ocho millones de pies cuadrados al año a 18 millones de pies cuadrados anuales, con una segunda ola del nearshoring la cifra crecería al doble.

Se suma que antes de 2020 las empresas chinas y asiáticas promediaban alrededor de dos proyectos anunciados por año. Desde 2021 a 2024 el promedio es de 24 por año.

