El nuevo viejo régimen

Retomo una reflexión que inicié en este espacio el mes pasado (“Régimen ornitorrinco”) sobre el entramado político del segundo piso de la 4T. Creo que la Presidencia de Claudia Sheinbaum es esencialmente distinta a la de Andrés Manuel López Obrador, y que está inmersa en una mutación de conclusión incierta. En términos de atribuciones y facultades, las que le otorgan la Constitución y las leyes secundarias, CSP es más poderosa que AMLO: la desaparición de organismos autónomos y varias reformas, principalmente la judicial, le dan potestades formales e informales inéditas. Añádase la existencia de un margen mayoritario más amplio de la coalición gobernante en el Congreso, al que se sumarán pronto una Suprema Corte y un Tribunal de Disciplina integrados por personas escogidas por Morena. En teoría, pues, ella detenta más poder que su predecesor.

Pero en la praxis las cosas son muy diferentes. CSP no logró que su candidata a presidir la CNDH obtuviera los votos suficientes en el Senado ni que su iniciativa contra el nepotismo fuera aprobada como ella quería en ambas Cámaras, por ejemplo, algo impensable si AMLO viviera en Palacio Nacional. Y esos reveses derivan del hecho de que CSP no controla cabalmente a los partidos de la 4T, empezando por el suyo. Los mandarines morenistas la retan frecuentemente, la “calan”, ponen a prueba su determinación de blandir en su contra el bastón de mando. Dan un pasito sin consultarla y esperan a ver su reacción, y si no los aprieta dan otro. No le tienen el miedo que le tenían a AMLO, a pesar de que ella goza de tanta o más aprobación social que él.

