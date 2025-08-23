El nacionalismo mexicano, de la Revolución al discurso de la 4T

Nacionalismo. Con AMLO "se vuelve a asociar a la nación con el pueblo". Foto: José Manuel Jiménez

El nacionalismo mexicano que se ha vivido en el siglo XX y lo que va del XXI, tiene su origen en la Revolución Mexicana. Surgió en el siglo XIX, del criollismo, y en 1910 se fortaleció hacia lo popular.

Sus variantes positivas y sus malversaciones, son sopesadas por el historiador Ricardo Pérez Montfort y el filósofo Jorge Zúñiga Martínez.

El primero repasa este concepto a lo largo de la historia, hasta señalar a los gobiernos panistas de Fox y Calderón cuyo nacionalismo fue “de boca para fuera”, y calificar al de Peña Nieto como “igual, de derecha”.

Con el Movimiento de Regeneración Nacional y Andrés Manuel López Obrador, dice, “se vuelve a asociar a la nación con el pueblo”: “El pueblo en la retórica de la Cuarta Transformación (4T) es el principal protagonista. Pero el problema es que se queda en el discurso, no necesariamente trasciende a la economía, al conflicto social. Eso de primero el pueblo es, por lo menos, aunque sea discursivo, un elemento que, finalmente creo yo, es muy positivo”.

