Tren federal en Sonora: frenazo presupuestal ralentiza megaobra de la 4T (Video)

ÍMURIS, Sonora.– En este pueblo ejidal ubicado a una hora de Estados Unidos, la reubicación de vías ferroviarias a cargo del Ejército está paralizada.

Mediante solicitudes de acceso a información pública se confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo asignó en marzo último 230 millones de pesos al proyecto que los sonorenses llaman “Tren fantasma”, el cual consiste en una nueva ruta de 63 kilómetros para librar el casco urbano de la ciudad de Nogales, que se desvía de la original proveniente del puerto de Guaymas, para conectarla con el sistema ferroviario estadunidense.

La falta de presupuesto multiplicó las tensiones entre autoridades, contratistas y habitantes afectados en Ímuris y Nogales a lo largo del primer semestre de 2025.

“No han cumplido nada de las mejoras que prometieron desde hace más de un año estas personas del gobierno. Creo que como soy el único que sigue hablando con la prensa esto me ha afectado y a mi familia”, denuncia Carlos Kempton Torres, ejidatario cuya paciencia se agotó.

