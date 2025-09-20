Las redes sociales cobran el uso excesivo: Trastornos mentales y físicos

Es un hecho: los estudios científicos demuestran que pasar demasiado tiempo en las redes sociales (RS) de internet puede afectar la salud, tanto mental como física.

Los especialistas Carlos César Contreras Ibáñez, psicólogo social del Laboratorio de Redes Sociales de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolita (UAM-Iztapalapa), y los psiquiatras Hiram Ortega Ortiz -experto en transitorios afectivos y subdirector del Centro de Información y Documentación Científica del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Secretaría de Salud (SS)- y Pedro Hiram Saldívar Barreto-coordinador de Programas Médicos de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-, coinciden intranquilos en que sí hay padecimientos en las personas que usan de manera excesiva las RS.

Fragmento del texto publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.