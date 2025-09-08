La denuncia contra Nicolás Maduro que la FGR no quiere investigar

Una denuncia de hechos de carácter penal, presentada hace más de un año ante la Fiscalía General de la República (FGR), por un caso de corrupción y de probable lavado de dinero que involucra al chavista Nicolás Maduro y a su testaferro Alex Saab (actual ministro de Industria y Producción de Venezuela) permanece, hasta hoy, sin respuesta.

Autores de la demanda, desconocida públicamente hasta ahora y a la cual Proceso tuvo acceso, denuncian que la institución ministerial a cargo de Alejandro Gertz Manero no ha ofrecido explicación alguna de su inacción y que la falta de una respuesta viola el artículo octavo constitucional.

En abril de 2024 organizaciones civiles venezolanas acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR para solicitar una investigación sobre el uso de dinero público venezolano en la compra en México de alimentos con sobreprecios.

Los productos, que además eran de baja calidad y en algunos casos estaban en mal estado, fueron destinados al programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), lanzado en 2016 por Maduro para atender la crisis alimentaria en Venezuela.

La denuncia, firmada por la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, y por el representante de la ONG Provea, Óscar Murillo, calcula que el monto defraudado asciende, al menos, a 140 millones de dólares, una cifra conservadora si se compara con una investigación de diputados opositores venezolanos de 2020 que calcula los sobreprecios en más de 300 millones de dólares.

El expediente entregado a la Fiscalía anticorrupción de la FGR (que incluye soporte documental como facturas y estudios de la calidad de alimentos, así como referencias a investigaciones independientes) señala a Alex Saab como un operador financiero de Maduro que actuó en México en complicidad con empresarios locales y con fondos provenientes de las arcas públicas venezolanas.

“Eso es lo que debe investigar la Fiscalía mexicana”, dice a esta revista Mercedes de Freitas, quien lamenta la falta de respuesta de la FGR.

De Freitas, acompañada de varios abogados mexicanos de la Fundación para la Justicia, entregó personalmente la demanda a la fiscal anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja, el 18 de abril de 2024. Recuerda que fue cordial la reunión en el despacho de la funcionaria ministerial. Pero un año y cuatro meses después nada ha pasado.

“Para nosotros eso está parado y no hay interés en investigar esos hechos de corrupción”, asegura la directora de Transparencia Venezuela y dice que, después de presentar la denuncia, la FGR “no nos da ningún tipo de información”.

De acuerdo con la demanda, Alex Saab, un hábil empresario nacido hace 53 años en Barranquilla, Colombia, “habría estado involucrado en otro tipo de operaciones presuntamente ilícitas, que además incluyen al presidente venezolano, Nicolás Maduro”.

El escrito de 23 páginas no acusa directamente ni a Maduro ni a Saab de delitos específicos, sino que se limita a describir “hechos de los cuales se pueden derivar conductas criminales y presuntos responsables”.

_______________________________

Fragmento del reportaje publicado en la edición 27 de la revista Proceso, correspondiente a septiembre de 2025, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.