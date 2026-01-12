“Con Sheinbaum las cosas están cambiando; ya no habrá errores como saludar a la madre del Chapo”

WASHINGTON.– La designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por parte del presidente Donald Trump añade un incentivo a la posibilidad de un ataque del Pentágono contra narcotraficantes dentro de México, no obstante la cooperación antinarcóticos sin precedente que ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos.

En el Departamento de Justicia funcionarios del gobierno de Trump y agentes federales reconocen que, en la lucha contra el narco, Sheinbaum está cada vez marcando una mayor distancia de las tácticas de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Con el gobierno de Sheinbaum las cosas están cambiando. Ahora que ella está más asentada sabe qué va a hacer y qué es lo que va a cambiar; por ejemplo, no creo que cometa el error de acercarse a saludar a la madre de un narcotraficante como lo hizo AMLO con la mamá del Chapo”, sostiene John Callery, exjefe de la iniciativa contra los cárteles domésticos dentro de la DEA y el Departamento de Justicia.

“Los narcoterroristas mexicanos y de cualquier país deben ser eliminados, es la consigna del presidente Trump, y la debemos cumplir, pero hay matices importantes de cooperación en este sentido por parte de la presidenta Sheinbaum que cambian los escenarios”, indica un alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense que condicionó la conversación con Proceso a la omisión de su nombre.

En entrevistas por separado, on the record y background, Callery y el funcionario del Departamento de Justicia perciben un “tono de politiquería en las amenazas de Trump al hablar de atacar a narcotraficantes dentro de México”. Sin embargo, no descartan nada.

“Sin duda que hay un antes y un después en la asistencia que nos ofrece la presidenta Sheinbaum respecto del presidente anterior y eso se toma en cuenta. Pero el presidente Trump tiene su propia visión de cómo eliminar la amenaza del narcotráfico”, agrega el funcionario del Departamento de Justicia.

Acciones militares de precisión

La designación de arma de destrucción masiva que hizo Trump del fentanilo y su trasiego permite al Departamento de Guerra y a los agentes federales usar la fuerza bélica y letal sobre quienes intenten meter la substancia a Estados Unidos.

“Tiene mucho de politiquería”, comenta Callery cuando se le pregunta sobre la orden ejecutiva de Trump para la designación del fentanilo arma de destrucción masiva.“Probablemente ya hay unidades especiales en la frontera entre Colombia y Venezuela y en la de Estados Unidos y México para enfrentar el problema. En el primer caso el Pentágono ya está actuando, en el segundo deben tomar en cuenta varios factores”, explica Callery.

El exjefe de la unidad de la DEA y el Departamento de Justicia dedicada a combatir a los cárteles gringos dentro de Estados Unidos, precisa que en México el Pentágono tendría que realizar operaciones de muchísima precisión, acciones militares quirúrgicas.

“No van a invadir como pasó en Normandía el Día D. Se tiene que pensar muy bien una operación militar de ataque y tener claro el objetivo. “Siempre supimos dónde vivían los hijos del Chapo, sus novias, sus hijos; sabíamos a dónde correrían para...

