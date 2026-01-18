El “bloque negro” de los ministros: baja eficiencia y proyectos que desafían la cosa juzgada

La división, baja productividad y diferentes intereses prevalecen en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a grado tal que al interior del alto tribunal se habla de un “bloque negro” integrado por Lenia Batres, Hugo Aguilar y Sara Irene Herrerías, considerados el ala radical de la 4T.

Aunque el resto de los ministros no se muestran de manera abierta como opositores a este grupo, las disputas entre ellos se evidencian en cada sesión en las que el presidente, Hugo Aguilar Ortiz, se ha mostrado moderado y no logra conducir con orden los debates, mientras que el protagonismo lo ha tenido Batres.

En octubre de 2025, al cumplir su primer mes como ministro presidente, Aguilar presumió ante medios de comunicación que la nueva SCJN resuelve 116 asuntos al mes, lo que los acerca a los 120 a 125 casos que resolvía la anterior integración de manera mensual.

Eso, afirmó, con un promedio de 12 a 15 casos resueltos por sesión, es decir, de lunes a jueves, comparación que hizo pese a que las extintas salas resolvían más de 50 asuntos cada miércoles.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría General de Acuerdos de la Corte, a las que este medio tuvo acceso, eso ha sido insuficiente para alcanzar los niveles de productividad que tenía la anterior integración que sesionaba en pleno y salas.

En el documento se detalla que, entre enero y agosto de este año, la anterior Corte recibió 10 mil 920 expedientes y para el 31 de agosto de 2025, fecha en la que la administración de la ministra en retiro Norma Piña culminó sus funciones, egresaron 10 mil 159 asuntos, es decir, 93% de casos tuvieron una resolución.

De todos esos asuntos, dos mil 161 egresaron por fallos o dictámenes emitidos desde las ponencias y siete mil 998 por acuerdos de desechamiento dictados por la expresidenta o incidentes de inejecución declarados sin materia.

En cambio, entre septiembre y noviembre de 2025 ingresaron cuatro mil 204 expedientes y en ese tiempo sólo fueron resueltos dos mil 224, es decir, 52.9% de casos con resolución, 532 por fallos o dictámenes emitidos en ponencias y mil 692 por acuerdos presidenciales de desechamiento o incidentes de inejecución declarados sin materia.

Aunque desde sus inicios esta nueva SCJN estableció un reglamento para limitar el tiempo de intervención de los ministros en las sesiones, constantemente lo incumplen.

En ningún momento el ministro presidente, Hugo Aguilar, indica a sus compañeros cuando su tiempo de intervención, siete minutos para la primera participación y cinco minutos para las rondas subsecuentes, está por agotarse o se ha agotado; tampoco ha llamado la atención cuando la ministra Batres se enfrasca en algún disenso con sus compañeros, lo que ha ocurrido principalmente con Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.

Con la extinción de las salas, el pleno estableció los miércoles y jueves para resolver los casos que anteriormente resolvían estos cuerpos colegiados como amparos directos en revisión, recursos de reclamación y solicitudes de facultad de atracción, dejando los debates de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y otros asuntos para los lunes y martes. Sin embargo, esta regla tampoco se ha cumplido.

Aunque todos los ministros publican sus proyectos de resolución, se eliminó de las listas los nombres o denominaciones de los quejosos en algunos recursos de reclamación, amparos en revisión y otros asuntos que anteriormente permitían identificar más fácilmente los casos y sus antecedentes.

