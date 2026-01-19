La nueva derecha cristiana reza por su renacimiento político

GUANAJUATO.– La nueva derecha cristiana mexicana ha logrado una presencia pública debido al uso de redes sociales y su alineación con movimientos como el que respaldó la campaña presidencial de Donald Trump, pero no ha podido posicionarse como una opción política y electoral porque una parte de su agenda ha sido asumida por el gobierno de la 4T desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como su posición promilitarista y la estrecha relación con las Iglesias cristianas.

Así lo refiere en entrevista con Proceso la profesora Gema Kloppe-Santamaría, doctora en Sociología y Estudios Históricos por la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York, quien resalta que en el contexto del centenario del inicio del conflicto cristero que se conmemora este 2026, habrá que observar qué pasos dará la nueva derecha para revitalizar dicho movimiento, ocurrido entre 1926 y 1929.

Este hecho histórico, dice, tiene todavía presencia en la memoria colectiva del país y serviría a su vez a esta nueva derecha, que ya anuncia diversos actos y peticiones que hará al gobierno federal para impulsar un discurso que puede ser amenazante para los derechos humanos, particularmente de las mujeres, y la democracia.

