Hacia 2026, una política cultural ajena a la realidad

Presupuesto cultural 2026. Los "mismos errores" en la distribución de recursos. Foto: Secretaría de Cultura

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Cultura 2025-2030, el nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de Cultura (SC) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 —con todo y su desglose—, le espera al sector lo mismo que en el sexenio pasado, y con tendencia a los mismos errores, según especialistas.

Y a decir de artistas y promotores: una visión estrecha.

El PEF 2026 fue la gota que “derramó el vaso” en materia cultural, pues el Ramo 48 recibirá 15 mil 82 millones 889 mil 146 pesos, o sea, un 4.6% abajo del ejercicio 2025. Y tomando en cuenta la inflación, a un aproximado de 7%.

Ello y con la reasignación adicional de 1 mil 985 millones de pesos proveniente del Poder Judicial. De esa cantidad, 938 millones de pesos serán destinados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por “servicios de protección y conservación del patrimonio cultural”, y 985 millones 500 mil pesos al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), por “servicios educativos, culturales y artísticos”; más 62 millones para el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

En ese sentido, Sheinbaum cumplió la promesa de reasignar una cantidad más al sector cultural, aunque de manera insuficiente para igualar los números que...

