La fachada empresarial de los Bermúdez Requena: contratos millonarios y vínculos políticos

La familia de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, investigado por su presunta relación con el grupo criminal La Barredora, está vinculada a una red de plazas comerciales que opera bajo el nombre Grupo Hahras.

Entre esos lugares destacan Plaza Cascadas, Plaza Hahras y Plaza Vía Dos donde figuran como domicilio al menos nueve empresas contratistas del gobierno estatal y federal.

En redes sociales, el grupo promociona estos centros como destinos de compras y entretenimiento. De acuerdo con registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Humberto Bermúdez Requena, hermano del exsecretario detenido, aparece como titular de la marca Plaza Hahras, registrada para ofrecer servicios financieros, de seguros e inmobiliarios.

Además, en contratos de arrendamiento con el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco se consigna que Humberto Bermúdez es propietario del inmueble ubicado en Árboles 101, Heriberto Kehoe, municipio Centro, Tabasco, correspondiente a Plaza Cascadas.

En redes sociales, Plaza Cascadas se presenta como...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0031 de la revista Proceso, correspondiente a enero de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.