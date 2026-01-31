Morir en La Habana y sobrevivir a Trump en México

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Cuando inició su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió ir a fondo en el apoyo de México a Cuba: incrementó de manera significativa el envío de combustibles a la isla mediante Gasolinas Bienestar, filial de Pemex creada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, sólo para ese propósito y no para ayudar a los pobres de México, como dijo en su momento el entonces mandatario.

Sheinbaum también mantuvo el programa de médicos cubanos, pagado por los contribuyentes de los estados gobernados por Morena. Además de los habitantes de la Ciudad de México, los contribuyentes de entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con altos índices de pobreza, destinan parte de sus partidas presupuestales al pago de la manutención de los médicos cubanos en el país.

Incluso, durante 2024 México envió más de dos mil toneladas de carne de cerdo, pollo, res y carnes frías. Proceso obtuvo documentación sobre estos apoyos que dan luz sobre el alcance del respaldo económico y político de México al régimen castrista que encabeza Miguel Díaz-Canel.

Tan solo entre 2023 y 2025, en petróleo ligero, gasolina, diesel, turbosina y parafinas, esta revista documentó entregas por mil 400 millones de dólares, unos 24 mil 800 millones de pesos al tipo de cambio actual.

En la edición de este febrero, nuestros lectores podrán leer una serie de reportajes sobre los alcances y consecuencias de esta ayuda, pese a la opacidad del gobierno mexicano más allá de las obligadas declaraciones presidenciales.

Además, encontrarán una crónica firmada desde La Habana por nuestra reportera Dalila Escobar, en la que nos retrata los contrastes entre la imparable pobreza social y el cuidado a la jerarquía cubana, país donde ahora mueren más personas de las que nacen.

El panorama de apoyo a Cuba cambió el 3 de enero último, cuando el gobierno de Donald Trump envió tropas de Estados Unidos a Venezuela para secuestrar al presidente de ese país y hasta entonces líder del chavismo, Nicolás Maduro, cuya seguridad estaba a cargo de Cuba.

Las presiones abiertas de Trump hacia México también han aumentado en materia de seguridad. Proceso pudo comprobar la manera en que el Pentágono emplazó aviones y drones durante todo enero en la Península de Yucatán.

Los amagos del presidente estadunidense de atacar por tierra a los cárteles de la droga inquieta también en Washington por los riesgos y consecuencias negativas que acarrearía. Una inmediata respuesta, ya considerada por el Gabinete de Seguridad del gobierno de Sheinbaum, sería la expulsión inmediata de todos los agentes estadunidenses establecidos en México, de acuerdo con información obtenida por nuestro corresponsal en Washington, Jesús Esquivel.

La inseguridad en México también se origina por grupos externos. Es el caso del Tren de Aragua, delincuencia organizada transnacional que llegó con las caravanas migrantes y se estableció en la capital del país.

En un reportaje sobre la expansión de ese grupo, Proceso cuenta cómo ahora controla la prostitución de la ciudad y distribuye la “cocaína rosa”, además de que desde aquí explota a mujeres sudamericanas que envía a centros turísticos de México y España.

También presentamos un caso más de obras irregulares, inconclusas y costosas del gobierno de López Obrador: el puente vehicular Nichupté, previsto para conectar la zona hotelera de Cancún con el aeropuerto. El proyecto, que tendrá una vida útil limitada, ya rebasa los 10 mil millones de pesos, tres veces más de lo anunciado.

El derroche de recursos no para. Para las fiestas patrias de 2025 gobiernos de todos los partidos gastaron casi 317 millones de pesos para el pago de artistas y espectáculos pirotécnicos. La cantidad superó el presupuesto de universidades estatales. Se trata de una cifra parcial a la que llegó esta revista, pues no todos los gobiernos respondieron a las solicitudes de información pública que se les hizo. Entre ellos, el gobierno federal. La Presidencia de la República se negó a dar información por razones de “seguridad nacional”.

En Morelos, el dispendió tiene otra cara: el pago de jugosas pensiones a personas cercanas a políticos y funcionarios que se retiran mediante anomalías burocráticas, pues hay exfuncionarios y sus familiares que gozan del beneficio desde los 35 años de edad.

En la sección Cultura se ofrecen sendos reportajes sobre el significado cultural del petróleo en México a propósito de los 50 años del descubrimiento del yacimiento Cantarel, y el centenario del maestro e historiador Miguel León-Portilla, autor de la icónica Visión de los Vencidos y verdadero humanista que dedicó su vida al reconocimiento en México y en el mundo de la filosofía náhuatl.

En Deportes, camino al Mundial 2026 en Norteamérica, presentamos la historia del Club Atlético Ottawa, que se coronó campeón de la Canadian Premier League. El interés para nuestros lectores es que este equipo, que pertenece al Atlético de Madrid, obtuvo el campeonato con la participación de cinco mexicanos: tres jugadores, un director técnico y un director ejecutivo.

La edición 0032 de Proceso, referente a febrero