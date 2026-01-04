La Riviera nayarita, presa de la extorsión y de un millonario deseo

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Los millonarios ingresos que representan la posesión de esas extensas y calmadas playas del Pacífico mexicano, propias para el turismo de lujo y alta gama, están detrás de la batalla judicial que ha emprendido el gobierno morenista de Miguel Ángel Navarro Quintero.

A los negocios realizados en la zona al amparo de los gobiernos priistas entre 2005 y 2021, le siguió una estrategia de “recuperación” que el gobierno federal y estatal califican de histórica, y que implica un cambio de dueños.

Eficaz, el método incluye la fabricación de expedientes judiciales, extorsiones para ceder los terrenos y evitar la cárcel y la modificación de leyes para dificultar la defensa de los afectados, a decir de quienes se defienden de la ofensiva gubernamental.

En el centro de la historia ubican al “clan chilango”, como refieren a presuntos allegados al polémico coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.

También vinculado al grupo Tabasco es el senador de Morena José Manuel Cruz Castellanos, quien fue secretario de Salud en Chiapas. El legislador se encuentra bajo investigación en esa entidad por irregularidades durante su gestión que suman por ahora cinco mil millones de pesos, que incluyen compras y obras sin comprobar, adquisición de medicamentos por caducar y la contratación de casi 200 personas que llegaron de Tabasco. Tales son algunas de las acusaciones integradas en las indagatorias que conoció esta casa editorial y que se presentan en el reportaje “Emprende gobernador Ramírez Aguilar batalla interna contra Grupo Tabasco, de Adán Augusto”, cuya edición XXXI de enero de 2026 puede adquirirse en este enlace.

Asimismo se siguen conociendo las estructuras de negocios creadas por la familia de Hernán Bermúdez Requena, emblema de La Barredora y secretario de Seguridad de López Hernández cuando fue gobernador de Tabasco. La red de empresas es presentada en la investigación sobre los contratos millonarios de esa estructura.

El corresponsal de Proceso en Washington, Jesús Esquivel, entrevistó al exdirector de la DEA John Callery sobre el giro que le dio la presidenta Claudia Sheinbaum a la relación con Estados Unidos en materia de seguridad. El exjefe antidrogas confía en que en México “ya no habrá errores como saludar a la mamá del Chapo”, rendido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Expresa asimismo su expectativa de que la relación irá a más con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a quien la mandataria le ha dado una amplia capacidad de operación para recuperar el carácter civil en los servicios de inteligencia del país, hacerse cargo de las investigaciones policiales federales e incidir en la procuración de justicia; 2026 será de prueba para el empoderado hombre de Sheinbaum y de Washington.

Este año se cumple un siglo del conflicto armado conocido como la Guerra Cristera. Fueron tres años de confrontación entre los católicos conservadores y el Estado surgido de la Revolución Mexicana. En entrevista con la reportera Verónica Espinosa y coordinadora de corresponsales nacionales, la especialista Gema Klope-Santamaría asegura que la extrema derecha mexicana tratará de aprovechar el centenario.

Pero a diferencia de su ascenso en América Latina, en México ese radicalismo no ha podido crecer electoralmente. Entre otros motivos porque Morena se apropió de una de sus principales banderas: el militarismo. La extrema derecha no puede reclamar mayor intervención militar porque López Obrador fortaleció a los institutos armados y la presidenta Sheinbaum, sustancialmente, les ha conservado sus espacios de poder.

Ante el ascenso de la ultraderecha en la región de la mano de Donald Trump, el candidato de izquierda a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, entrevistado por esta revista, propone que su país, Brasil y México lleven a los foros internacionales el abierto intervencionismo del presidente estadunidense, quien en su Estrategia de Seguridad Nacional ha renovado el principio de la doctrina Monroe: “América para los americanos”.

En la sección de Justicia, esta edición da cuenta de lo que en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se conoce como “el bloque negro”, en alusión al grupo de manifestantes radicales que recurren al caos como forma de desestabilización. En el caso del máximo tribunal, lo que se busca es echar abajo criterios de la anterior Suprema Corte, aun en casos que ya están cerrados.

Altos funcionarios de la nueva integración del máximo tribunal coinciden en que ese grupo está encabezado por la ministra Lenia Batres, seguida del presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar.

Otra preocupación es la que expresa la presidenta de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, al ver reducido el presupuesto oficial a esa organización que se dedica a salvar vidas de mujeres y sus hijos, víctimas de la violencia, incluida de la delincuencia organizada. A esa reducción, se suma la connivencia de policías y jueces con los delincuentes. Testimonios sobre el trabajo de esa organización se presentan en el reportaje “Refugios que salvan vidas, con presupuestos que las condenan”.

En el reportaje “Bitácora de un caos sobre rieles” presentamos los impactos económicos que tuvo la obra del Tren México-Toluca que tardó 11 años debido a las planeaciones erráticas. Por fin, enero será el mes de apertura, según lo dicho por la presidenta, después de la “inauguración” parcial por parte de López Obrador, en 2024.

En la sección Cultura especialistas hacen una revisión de los límites de la política del gobierno de Sheinbaum en la materia. Además, el analista en tecnología digital Erik Huesca, autor del libro “Ready? Go! El lado oscuro del universo gamer”, expone el lado tóxico de este entretenimiento, del cual México es el principal consumidor en América Latina y sin producción propia.

2026 es también el año del Campeonato Mundial de Futbol. Por tercera ocasión la Ciudad de México será sede de la inauguración de la justa cada vez más lucrativa.

En su primera entrega camino al torneo internacional, Proceso presenta una revisión de la Selección Nacional y su peor racha sin ganar en una década. El panorama para el equipo, su entrenador, Javier Aguirre, y su afición está muy lejos del optimismo. Lo mismo, para la capital del país, que, ante el compromiso de la inauguración, tiene a las obras a contrarreloj como uno de sus principales rivales en la justa de la FIFA.