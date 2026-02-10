Cuba, entre los 10 mayores “compradores” de carne mexicana

Yunier es un niño cubano de 14 años, aunque su cuerpo es más pequeño respecto de su edad; está extremadamente delgado, sus huesos sobresalen bajo la piel y tiene los ojos vidriosos de hambre. Cuenta a Proceso que en todo un año come carne apenas una vez. Sin embargo, en 2024, el año en que concluyó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y comenzó el de Claudia Sheinbaum Pardo, Cuba se consolidó como uno de los diez principales destinos de la carne mexicana.

A partir del Compendio Estadístico del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) de los registros de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Proceso identificó que Cuba se colocó entre los diez mayores compradores de carne mexicana y que, específicamente en 2024, ocupó el octavo lugar; esto mientras se cuestiona desde Estados Unidos la relación entre los países latinoamericanos y es punto de choque para el T-MEC.

En total, México exportó a Cuba dos mil 54 toneladas de carne de cerdo, pollo, pavo y res. Esta última es considerada un lujo en la isla y en distintas temporadas incluso ha sido restringida para su comercialización dentro del país gobernado por Miguel Díaz-Canel.

Puedo responderte que en mi infancia sólo se comía dos veces al mes. Después ya no volvieron a surtir carne de res en las carnicerías y con muchísima suerte podría comerse una vez al año -relata en entrevista en México la poeta y narradora cubana Odette Alonso.

De acuerdo con los precios de los tipos de carne y las tarifas de comercio exterior, esas exportaciones de México a la isla sumaron cinco millones...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0032 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.