Médicos cubanos en México: Importar salud de La Habana benefició a empresas ligadas a escándalos

Médicos cubanos en México. La 4T ha destinado al menos mil 600 millones de pesos para su llegada. Foto: @comunistamexico

Días antes de que se reavivara la polémica de la ayuda económica de México a Cuba, culminó un contrato que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó por poco más de mil 600 millones de pesos para atender necesidades básicas de médicos cubanos que dieron servicio en 12 entidades del país, todas gobernadas por Morena. Entre las empresas beneficiadas están algunas que han sido investigadas por irregularidades o que fueron beneficiadas con adjudicaciones directas.

Tres días antes de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para secuestrar al expresidente Nicolás Maduro, el 31 de diciembre de 2025 terminó el contrato LA-IBCSG-0110-2025 que el IMSS-Bienestar, dirigido por Alejandro Svarch Pérez, le dio por cuatro meses a Kol-Tov, SA de CV, en participación conjunta con Productos Serel, SA de CV, y a Perlop Operadora de Alimentos, SA de CV.

De acuerdo con la licitación LA-47-AYO-047AYO955-N-116-2025, el servicio fue para hospedaje, alimentación y transporte terrestre de “colaboradores externos” de servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) II. Los pagos se hicieron con cargo a partidas de los estados en los que fueron desplazados los médicos cubanos. Se trata de entidades gobernadas por Morena entre el centro y el sur del país.

La descripción detallada del procedimiento de contratación es más clara: “Dar apoyo logístico y operativo en la planificación, organización, administración y ejecución de todas las actividades y eventos que coadyuven a los esfuerzos que realiza el IMSS-Bienestar para vincular los servicios de salud y la acción comunitaria mediante profesionales de la salud provenientes de la República de Cuba, que prestarán sus servicios en zonas de alta y muy alta marginación”.

El fallo se dio el 31 de agosto de 2025. El contrato comenzó a correr el 1 de septiembre y terminó el 31 de diciembre último, a pocas horas de la intervención militar de Donald Trump en Venezuela en la que murieron 32 militares cubanos que custodiaban a Maduro.

Edición 0032 de la revista Proceso.

Aunque Kol Tov, junto con Productos Serel, participó para dar servicio en las 12 entidades licitadas, sólo logró el contrato en dos: la primera fue asignada para el Estado de México y la segunda para la Ciudad de México. En tanto, Perlop Operadora de Alimentos ganó el contrato para dar servicio en las 10 entidades que propuso: Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

En el acta de notificación del fallo se fijaron precios unitarios; es decir, el precio que se paga por cada unidad de un bien o servicio específico al final de un plazo concreto. La propuesta de Kol Tov fue de 18 mil 400 pesos y la de Perlop de 17 mil 675 pesos.

De acuerdo con el detalle de las partidas del contrato LA-IB-CSG-0110-2025, los montos máximos de la oferta de las empresas, ya con el IVA incluido, de acuerdo con el estado que propusieron y que el gobierno de Sheinbaum Pardo les aceptó, fueron los siguientes:

El monto total máximo de la oferta, más impuestos, fue de mil 619 millones 852 mil 976 pesos con 80 centavos. A manera de comparativo, esa cantidad es casi la mitad de los tres mil 500 millones de pesos que costará la credencialización del Servicio Universal de Salud que anunció la presidenta Sheinbaum el 20 de enero último.

Aunque el documento no especifica la cantidad de médicos cubanos a atender, sí menciona el número posible por estado. El mínimo total mencionado es de mil 309 y el máximo total es de dos mil 609 médicos. En ese cálculo, los estados donde más se desplazaron fueron Guerrero y Veracruz, con 449 especialistas de la salud; mientras que el que menos recibiría sería Yucatán, con 18.

(Con información de Diana Lastiri y Camila Ayala Espinosa)

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0032 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.