Combustibles para Cuba: Bajo presión de EU, una ayuda humanitaria guardada por México como secreto de Estado

La presidenta Claudia Sheinbaum puso freno a su ímpetu de ayuda a Cuba. Durante enero último México detuvo sus donaciones de combustibles a la isla ante las presiones de Estados Unidos, luego de la incursión militar de ese país en Venezuela. Aunque la mandataria antepuso el argumento de la “soberanía” sobre la relación de Pemex con la isla caribeña, reportes internacionales indican que no hubo entregas a Cuba durante enero.

La decisión fue en sentido opuesto a la política inicial emprendida por la administración de Sheinbaum, que empezó con un significativo aumento en los envíos a la isla respecto de los registrados durante el gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Las exportaciones se realizaron mediante una filial de Pemex, creada por López Obrador, pese a que históricamente la isla no ha pagado por los combustibles mexicanos.

La magnitud y alcance de las “ventas” se desconoce en su totalidad porque la empresa y el gobierno se niegan a transparentar esas operaciones. Sólo se conoce información parcial por los informes que la petrolera está obligada a dar a la Securities and Exchange Commission (SEC), en Estados Unidos, debido a que tiene contratada deuda con inversionistas de ese país.

Una revisión hecha por Proceso en la plataforma Marine Traffic indica que, desde el secuestro de Nicolás Maduro a manos del ejército estadunidense, el 3 de enero último, no se registraron envíos de buques con crudo de México rumbo a Cuba. La información corresponde al corte de la primera quincena de enero.

Eso contrasta con la regularidad observada en meses previos, de acuerdo con las revisiones hechas por este medio en la plataforma Importekey. Entre mayo y noviembre de ese año, México realizó...

(Con información de Camila Ayala)

*Reportero de Meganoticias

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0032 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.