La caída de Maduro, una sombra sobre el sexenio de Calderón

El proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tendrá consecuencias políticas en América Latina; y en el caso de México la mira está puesta en el sexenio de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico.

La acusación de la justicia estadunidense contra el exlíder chavista atribuye el delito de tráfico de cocaína a varios países: Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala y México. En todos, las actividades del crimen organizado no se explicarían sin las redes de protección política y de los organismos de seguridad.

En el caso de México no se señalan nombres, pero sí varios episodios de tráfico de cocaína que tuvieron lugar en este país. Y de acuerdo con la acusación, la mayoría de ellos ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

“Si yo fuera Calderón, estaría preocupado”, dice a Proceso el especialista en seguridad Eduardo Vázquez Rossainz.

En Colombia el caso contra Maduro ya generó reacciones políticas luego de que el expresidente revelara que Nicolás Maduro Guerra, hijo del dirigente chavista, se reunió en 2020 en la ciudad colombiana de Medellín con dos integrantes de las disidencias de las FARC para hacer un negocio de drogas y armas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, salió al paso de las preguntas que se comenzaron a hacer los periodistas y dirigentes políticos y se puso a disposición de las agencias judiciales estadunidenses para cooperar en el esclarecimiento del hecho.

Incluso ofreció a los investigadores extranjeros acceso total al sistema de videocámaras de la ciudad. Además, llamó a su antecesor, Daniel Quintero, quien era alcalde en 2020, a responder por ese hecho.

Quintero dijo que en esa época el presidente de Colombia era el ultraderechista Iván Duque y que entonces habría que pedirle cuentas también a él.

La edición 0032 de Proceso.

La acusación contra Maduro no menciona ni a Quintero ni a Gutiérrez ni a Duque, pero hay voces en Colombia que se preguntan cómo es posible que las operaciones de narcotráfico a gran escala, como las que Estados Unidos atribuye al chavista, puedan realizarse sin que las autoridades policiacas, militares, judiciales y políticas de una ciudad o de un país se enteren.

Y esto, para el abogado penalista y exfiscal colombiano Fabio Humar, hará que la causa judicial contra Maduro tenga una enorme dimensión política.

“No dudo que ese proceso provoque un terremoto político en América Latina, desde México hasta Colombia, y también en muchos otros países del mundo, por todas las revelaciones que pueden salir de ahí”, dice el abogado, quien tiene experiencia de litigios en Estados Unidos.

Responsabilidad política

Por su parte, el especialista mexicano en temas de seguridad nacional Eduardo Vázquez Rossainz señala que los coletazos políticos del caso también llegarán a México y la mirada estará puesta, principalmente, en el sexenio de Felipe Calderón.

La razón, indica, es que buena parte de los cargos por narcotráfico y lavado de dinero que se imputan al exlíder chavista y que, según la acusación, tuvieron lugar en México, ocurrieron durante la administración del mandatario panista, cuando Los Zetas alcanzaron su mayor poder y el Cártel de Sinaloa tuvo un periodo de gran ascenso.

Vázquez Rossainz sostiene que la acusación de la justicia estadunidense contra Maduro es “clarísima” sobre el papel de Los Zetas y el Cártel de Sinaloa como...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0032 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.