Las memorias inéditas. Año para León-Portilla por su centenario

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Humanista de corte renacentista, Miguel León-Portilla fue un parteaguas en la investigación de historia mexicana, coinciden sus discípulos, el estudioso y profesor en lengua náhuatl Patrick Johansson, la historiadora Patricia Galeana y el poeta nahua Natalio Hernández. A los que se suma su viuda Ascensión Hernández Triviño.

Historiador, filólogo, lingüista, filósofo, académico y hablante en náhuatl, fallecido el 1 de octubre del 2019 en la Ciudad de México, cumpliría este 22 de febrero cien años de vida. Por ello, habrá actos, entre los que destaca la presentación de sus memorias inéditas.

También historiadora, lingüista y filóloga, Hernández Triviño (España, 1940), informa en entrevista que el libro sobre toda la vida de su cónyuge está siendo editado por El Colegio Nacional, al cual se sumaron el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, la Academia Mexicana de la Lengua y la Academia Mexicana de la Historia. Se presentará el 16 de febrero en la primera de estas instituciones, donde participará el arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma (DF, 1940), entre otros.

La licenciada y doctora en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid, España, explica:

“Las memorias las dejó inacabadas. Las dictaba porque al final ya no veía, y no es lo mismo dictar que escribir. Los primeros capítulos sí alcanzó a leerlos, los últimos ya no. Efectivamente los primeros estaban terminados; los últimos los completamos mi hija María Luisa y yo. Faltaban muchas cosas. Estuvimos dos años trabajando en las memorias. Y la UNAM y El Colegio Nacional las editaron con mucho cariño”.

Justo el día 22 -específica- se efectuará un evento en el Palacio de Bellas Artes, donde intervendrá el escritor indígena Natalio Hernández (Veracruz, 1947) y más invitados.

Para el 25 del mismo mes, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, Elisa Speckman Guerra, ha preparado una jornada ahí que inaugurarán el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y el coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva, donde estará presente la familia del autor de libros ya clásicos como La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes (1956) y Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista (1959).

Por la mañana habrá dos mesas con los discípulos de quien también fuera cronista de la Ciudad de México y especialista en Baja California, en las cuales intervendrá Johansson (Rouen, Francia, 1946), entre otros. Y por la tarde el historiador Javier Garciadiego Dantán y el propio Matos Moctezuma presentarán las memorias.

Hernández Triviño acentúa:

“El libro más completo de León-Portilla sin duda es La filosofía náhuatl...; y Visión de los vencidos... se ha traducido a veinte lenguas, en este momento se está acabando la traducción al griego. A él le daría muchísimo gusto porque admiraba a los griegos”.

-Y sin embargo, con ambos volúmenes el historiador fue criticado, ¿por qué?

-Fue criticado por algunas personas en su época, pero siempre hay críticas en todo en la vida, y después de fallecido incluso. Han señalado que era el historiador del gobierno neoliberal, como quien dice el historiador pagado por el gobierno neoliberal para tomar una postura. Él no perteneció a ningún partido político. Hablaba con los políticos para sensibilizarlos con respecto a los pueblos indígenas, y nada más. Su papel era como el del sacerdote, filólogo e historiador Ángel María Garibay (1892-1967): reconocer la otra raíz, la nativa, que estaba menos estudiada, menos valorada, y esa fue su vida. Reconocer que el mundo indígena tenía mucho peso en México.

La catedrática continúa refiriéndose a su compañero de vida como León-Portilla:

“También dejó un libro que seguramente se publicará porque hay varias editoriales interesadas, titulado Lo indígena en el ser de México. He estado revisando su obra y su archivo y me doy cuenta de que escribió cantidades enormes de prólogos, ¡es una barbaridad!... Le otorgaron treinta doctorados honoris causa. Muy poca gente, ya no digo en México, sino en el mundo posee esa cantidad. Su currículum es muy amplio.

