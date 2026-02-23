Puente Nichupté en Cancún. Otra megaobra de AMLO con irregularidades y sobreprecios

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El proyecto del puente vehicular Nichupté, concebido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para mejorar la viabilidad de Cancún, enfrenta una cascada de observaciones por más de 95 millones de pesos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a cuatro años de iniciada su construcción sin todavía haberse podido concluir.

Planeado para finalizar su edificación en 2023 y ser inaugurado por el expresidente, la obra también presenta un sobrecosto por arriba de los 10 mil millones de pesos, que dobla su presupuesto inicial con la que fue planeada en 2022.

La estructura atraviesa la laguna de Nichupté sobre una longitud de 11.2 kilómetros y tiene el objetivo de conectar la zona hotelera de Cancún con el acceso sur de la ciudad, justo donde se encuentra el Aeropuerto Internacional.

Fue iniciada con una inversión original de cuatro mil 335 millones 210 mil pesos, pero al último reporte de la Federación se ha elevado a los 10 mil 899 millones 948 mil 143 pesos, un importe que supera ya 150% de su costo original y que equivale aproximadamente al presupuesto de gobierno que se ejerce en Cancún por un año o dos años en Playa del Carmen.

Edición 32 de la revista Proceso.

Fracturas, hundimientos y otras barreras naturales que impone el cuerpo lagunar han retrasado en múltiples ocasiones su inauguración, sin que hasta la fecha haya claridad de conclusión de las obras, aunque desde meses atrás las autoridades aseguran estar en un avance de más de 90 por ciento.

A la par de estos inconvenientes, la ASF detectó un daño a la hacienda federal por 95 millones 924 mil 850 pesos, por los cuales ha iniciado procedimientos administrativos para que servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaren el destino de estos fondos.

Y todo ello por una obra cuestionada y heredada por la administración de AMLO que, a decir de especialistas de Cancún, no va a solucionar el problema de viabilidad que existe en…

_____________________________________________

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0032 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.