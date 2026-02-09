La rápida, silenciosa y brutal expansión del Tren de Aragua en la CDMX

CDMX. De Venezuela, el crimen organizado más violento en la capital mexicana.. Foto: José Manuel Jiménez

En apenas dos años el Tren de Aragua pasó de ser un nombre marginal en informes de inteligencia a convertirse en una de las organizaciones criminales más violentas y rentables que operan en la Ciudad de México, aunque han logrado expandirse a estados vecinos.

Su actividad delictiva es transnacional, sobre todo con la explotación de mujeres sudamericanas y el abastecimiento de insumos provenientes de China para elaborar, en laboratorios instalados en la capital del país, la “cocaína rosa”, otra fuente de sus cuantiosos ingresos que mueven entre México, Estados Unidos y Sudamérica.

La capital del país se ha convertido en su centro de operaciones, desde donde ejerce la trata de latinoamericanas hacia centros turísticos de México, como Cancún, e incluso de España, en Ibiza, de acuerdo con los reportes policiales.

Su crecimiento fue rápido, silencioso y brutal. El 13 de enero último la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) anunció la detención de seis de sus integrantes, un golpe relevante pero insuficiente frente al alcance que ha logrado la organización criminal.

Los detenidos (Jorge Donovan “N”, Giancarlo “N”, Valeria “N”, Diana Paola “N”, Kevin “N” y Lesli Valeri “N”) fueron imputados por asociación delictuosa, extorsión y trata con fines de explotación sexual.

Para las autoridades federales representa un avance significativo en el intento por frenar a una organización que ya controla corredores completos de prostitución; además produce y distribuye droga sintética y ha comenzado a desplazar a grupos criminales históricos en la capital del país.

De acuerdo con el expediente federal al que Proceso tuvo acceso, el Tren de Aragua está integrado mayoritariamente por…

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0032 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.