La caída del “Mencho”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La decisión político-militar, tomada horas antes del operativo por el Gabinete de Seguridad encabezado por Sheinbaum, requirió de pragmatismo. El gobierno de México pidió apoyo a las agencias estadunidenses para tener información precisa sobre la ubicación del jefe del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De esa manera el Ejército tuvo las coordenadas específicas de la cabaña donde se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes en la villa turística de Tapalpa, Jalisco.

La acción militar tuvo alto costo humano para la principal fuerza armada del país, sin precedentes en los años de confrontación con las organizaciones delictivas, y aterrorizó al país con la toma de carreteras e incendios en 20 estados por parte de los grupos armados del CJNG, que causaron daños calculados en dos mil millones de pesos.

Los alcances y magnitud de la operación, así como la larga historia de protección política que llevó a la construcción de un imperio del narcotráfico internacional alrededor del capo muerto durante los enfrentamientos, son contadas por la revista Proceso en su edición de marzo.

El asalto castrense al refugio del narcotraficante tuvo lugar cuando en el vecino Michoacán crecen las dudas ante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, propuesta por la presidenta de la República tras el asesinato, hace cuatro meses, del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Imagen previa del reportaje principal de Proceso en su edición de marzo. Foto: Especial

La persistente extorsión, los asesinatos cotidianos y el control territorial por parte de grupos armados ponen en entredicho la efectividad del plan, que tiene como componente principal el despliegue de fuerzas federales, pero sin que se revise el apoyo político que los delincuentes han tenido en el estado y que están causando serias confrontaciones con la nueva alcaldesa, Grecia Quiroz, viuda de Manzo. Ese panorama es presentado a nuestros lectores en sendos reportajes desde Uruapan y Morelia.

Aunque la delincuencia organizada es uno de sus mayores retos, la presidenta Sheinbaum decidió embarcarse en una polémica reforma electoral para garantizar la mayoría de su partido, Morena. En una revisión de la propuesta, expertos anticipan la creación de un sistema político bipartidista donde la oposición quedaría rezagada a un segundo lugar permanente si la maquinaria electoral de Morena mantiene la mayoría.

En Las dos caras de Pablo Gómez presentamos la historia de quien hizo su larga vida política desde las minorías en un sistema que les dio la posibilidad de llegar al poder, y quien ahora está al frente de la reforma que es rechazada hasta por los propios aliados gobiernistas de la llamada Cuarta Transformación.

En la edición de marzo, el perfil político de Pablo Gómez. Foto: Especial

Las luchas políticas de la presidenta también pasan por el control de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el poderoso órgano de control y revisión del gasto público federal que ahora está en manos del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. La sobrevivencia de Morena pasa por acabar con la corrupción, nos dice en entrevista el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

La obra pública es otro de los grandes mantos bajo los cuales se cobija la corrupción en México. El accidente fatal del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido hace dos meses, es presentado en un reportaje que logró documentar en 90 mil millones de pesos el costo de uno nuevo Frankenstein en la vida pública del país, creado con una cauda de contratos fragmentados, vagones obsoletos e improvisaciones, bajo la supervisión de Gonzalo López Beltrán, uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En esta edición Proceso también presenta la controversia que hay en Quintana Roo por la construcción del parque acuático Perfect Day, en el puerto de Mahahual. La empresa Royal Caribbean y el gobierno del estado defienden el proyecto como un detonante turístico, mientras que organizaciones ecologistas como Greenpeace advierten sobre daños irreversibles en el ecosistema de esta población del mar Caribe.

A seis años del inicio de la pandemia del coronavirus, familiares de deudos mantienen una pelea judicial contra la empresa Philips y el gobierno federal por la venta y utilización de respiradores que liberaron gases tóxicos. Los aparatos fueron usados pese a la advertencia de la FDA, la agencia responsable de la seguridad de alimentos y medicamentos de Estados Unidos. Los familiares buscan una indemnización de mil 260 millones de pesos.

Ramírez Cuéllar sobre el relevo en la ASF. Foto: Especial

También, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la reportera Sara Pantoja se desplazó a la comunidad de Las Aguamitas, en Navolato, Sinaloa, para retratar la vida de las pescadoras –promotoras del oficio artesanal cuidadoso del medio ambiente– que, no obstante, se encuentran en el olvido oficial. Piden que el lema “llegamos todas”, enarbolado por la presidenta, sea una realidad para ellas, que ganan apenas la mitad del salario de los pescadores.

En Cultura abordamos el centenario del poeta chiapaneco Jaime Sabines, El amoroso que no calla, así como la fragilidad que percibe la comunidad cultural ante la intención de la Secretaría de Cultura de promover la grandeza de México en ese rubro de cara al Mundial 2026 con un presupuesto todavía menor al de años anteriores.

El centenario de Jaime Sabines. Foto: Especial

Y en Deportes, el contraste. El gobierno de Morelos, durante la administración de Graco Ramírez, despilfarró casi mil millones de pesos en la remodelación del estadio Coruco Díaz, en Zacapetec, donde apenas viven 36 mil personas, y que en 12 años sólo ha tenido ocupaciones temporales de equipos de futbol de la Liga de Expansión y otras categorías menores.

La edición completa referente a marzo se podrá adquirir en este enlace.