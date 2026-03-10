Reforma electoral: Sheinbaum apuesta por el bipartidismo

En medio de conflictos al interior de la alianza de gobierno y de los reacomodos políticos de liderazgos lopezobradoristas en el Senado y en su propio gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum se embarcó en una reforma electoral orientada hacia un bipartidismo que garantice la mayoría de Morena.

El 25 de febrero último la mandataria presentó su propuesta de reforma electoral, iniciativa que pone en juego la alianza que le otorgó a Morena la mayoría calificada en el Congreso para las reformas constitucionales impulsadas por su gobierno, pero, sobre todo, las emprendidas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

La propuesta de reforma electoral la dio a conocer Sheinbaum en un momento en el que el país estaba sacudido por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ocurrido el 22 de febrero último y la posterior violencia desatada en 20 estados por el operativo contra el capo.

En ese contexto, la iniciativa presidencial, fuertemente impugnada por sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), logró ver la luz pública, al menos en esa conferencia mañanera del 25 de febrero, luego de días de tensiones en su búsqueda de control político e institucional.

Semanas previas a la caída del capo, otros hechos que generaron presiones sobre el Ejecutivo federal fueron la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República, a cambio de la Embajada de México en Reino Unido; el anuncio de Adán Augusto López Hernández de abandonar la coordinación de Morena en el Senado (tras meses de escándalo mediático porque su jefe de Seguridad Pública en los tiempos en que gobernó Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, está detenido y acusado de liderar la organización criminal La Barredora), así como la rebelión de Marx Arriaga, quien se atrincheró en sus oficinas tras ser destituido de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP. Se trata, los tres, de personajes identificados por su cercanía con el expresidente López Obrador.

Otro hecho que causó tensiones al interior del gobierno de la mandataria fue la publicación del libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico de la Presidencia con López Obrador, Julio Scherer Ibarra. En la publicación se refiere la relación de su coordinador de asesores –y exvocero de López Obrador–, Jesús Ramírez Cuevas, con el llamado “rey del huachicol fiscal”, Sergio Carmona, asesinado en noviembre de 2021, así como su intervención con recursos millonarios del erario en la vida sindical del SME.

Bipartidismo

De cara a las elecciones intermedias de 2027, el 25 de febrero último la presidenta presentó los diez puntos de su iniciativa: elección de la representación proporcional en el Congreso de la Unión, reducción del gasto, mayor fiscalización, voto en el extranjero, tiempos de radio y televisión, inteligencia artificial, cómputos distritales, democracia participativa y las ya aprobadas: no nepotismo y no reelección.

La propuesta presidencial busca que, de los 200 diputados por representación proporcional, 97 sean quienes hayan obtenido los mejores resultados de su partido, pero que no hayan resultado ganadores y 95 sean de votación directa por circunscripción y por partido político, con una fórmula paritaria. Los ocho restantes se propone que sean para mexicanos residentes en el extranjero.

En tanto, el Senado se integraría por 96 escaños: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría, sin que se mencione una lista de plurinominales.

Para Miguel Eraña, profesor de derecho constitucional, con este diseño se estaría cambiando la estructura completa del modelo electoral, “y eso es lesivo (porque) es casi reserva de una asamblea constituyente o de una negociación mucho mayor que la que se plantea”.

Advierte que la iniciativa busca desaparecer la…

