Con instituciones anémicas Cultura busca ser el escaparate de México en el Mundial

La Secretaría de Cultura enfrentará un programa de actividades para el Mundial de Futbol 2026 con un presupuesto menor respecto del año pasado.

La cultura se incluyó a escala federal como parte del “Mundial Social México 2026”, anunciado por la Presidencia de la República, y tendrá como objetivo “mostrar al mundo la gran herencia cultural del país”, aunque para especialistas culturales como Bolfy Cottom la iniciativa sólo refleja un desconocimiento de la situación en el sector que enfrenta un año de supervivencia económica; mientras que para el artista Ariosto Otero, técnicas vivas como el muralismo están lejos de estar presentes.

El llamado Mundial Social se divide en 10 ejes y un programa de actividades por parte de 10 instituciones, entre ellas las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Educación Pública, de Cultura, de Salud; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; más la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría Federal del Consumidor.

En el caso de Cultura, Claudia Curiel de Icaza aseguró en la conferencia mañanera del anuncio del Mundial Social que México se verá como una “potencia cultural”, y como parte de esto “se mejoran 12 museos y 46 zonas arqueológicas”, sin detallar los trabajos pertinentes. Además de exposiciones dedicadas al juego de pelota, visitas nocturnas, tres ediciones de ‘Original’ en Guadalajara, del 18 al 21 de junio; en Monterrey, del 19 al 21 de junio, y en la Ciudad de México, del 11 al 14 de junio.

Ello bajo el eje “Nuestra Grandeza Cultural”, que destacará según el programa al patrimonio prehispánico, las artes visuales y las culturas comunitarias.

Eso pese a que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 para este año es de 15 mil 82 millones 889 mil 146 pesos, un 4.6% abajo respecto del año pasado, y con inflación se calcula en un 7% menos, aproximadamente (“Hacia 2026, una política cultural ajena a la realidad”. Proceso mensual XXI, enero 2025).

Los museos del programa Mundial Social serían en esencia los que forman parte de la red del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la mayor parte de ellos situados en la Ciudad de México, en donde se realizarán dos de los cuatro partidos mundialistas, el 24 y 30 de junio (partido de Europa D - México, y el partido de Dieciseisavos de Final, respectivamente), además de Monterrey el 24 de junio (Sudáfrica-Corea del Sur) y Guadalajara el 26 de junio (Cabo Verde-Arabia Saudita).

Entre estos recintos figuran el Palacio de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte (Munal), el Museo Mural Diego Rivera, el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (que no es lo mismo que la Casa Azul de Frida), la Galería José María Velasco, el Museo Nacional de la Estampa, el Museo Nacional de San Carlos, el Museo de Arte Carrillo Gil, ello sin contar (hasta el cierre de este texto) al Salón de la Plástica Mexicana que enfrenta su cierre.

Este último se quedaría sin su sede original (en la Condesa) en abril próximo, en medio de una polémica por falta de pago de renta, situación que el INBAL atajó aclarando que se debió a un asunto de no renovación de contrato por parte del propietario “y no por adeudos”, con la promesa de encontrar una nueva sede.

En el caso de las zonas arqueológicas, se mencionan 46 de las 187 en resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 46 promovidas con “mejoras” como parte del Mundial Social, entre ellas las situadas en la capital mexicana y área metropolitana, primordialmente, como el Templo Mayor, Tlatelolco, Cuicuilco, Teotihuacan (Estado de México), Xochicalco y Teopanzolco (Morelos), además de las más visitadas a escala nacional: Chichén Itzá y Uxmal (Yucatán), Palenque (Chiapas), Tulum (Quintana Roo), Monte Albán (Oaxaca) y El Tajín (Veracruz).

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Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 33 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.