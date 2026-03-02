Captura del "Mencho": La encarnizada batalla por el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación

Puerto Vallarta, Jalisco, una de las ciudades más afectadas por la reacción del cártel. Foto: Héctor Colin / Cuartoscuro

“Con esta acción no habrá manera de que no reconozcan lo que estamos haciendo”, comentó la presidenta Claudia Sheinbaum durante una reunión del Gabinete de Seguridad, horas antes de que el Ejército mexicano ejecutara el operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, en el que resultó muerto y que, además, causó numerosas bajas a esa fuerza armada.

Sheinbaum aludía a la incesante presión del presidente estadunidense, Donald Trump, para atacar militarmente a los cárteles mexicanos, incluso con efectivos de ese país, lo que la presidenta ha rechazado en todo momento.

“Vamos a enviar un mensaje del que no podrán no aplaudir”, insistió la mandataria en la reunión del Gabinete de Seguridad previa al despliegue militar que estuvo al mando del general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con integrantes del gabinete, civiles y militares consultados por Proceso, Nemesio Oseguera estaba ubicado con precisión desde el sábado 21 de febrero último por la inteligencia militar central de la Sedena, aunque desde el viernes por la noche se filtró que había una acción en curso para detener al capo en torno del cual se formó la organización narcotraficante más grande del mundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en 36 países.

La operación tuvo lugar muy temprano en la mañana del domingo 22 de febrero, con la participación de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional (GN), que es una más de las fuerzas integrantes del Ejército, así como fuerzas especiales del propio instituto armado.

El despliegue contó con “información complementaria” de Estados Unidos. Consultadas por el corresponsal de este medio en Washington, Jesús Esquivel, una fuente de seguridad de ese país indicó que México solicitó el apoyo y consistió en la “precisión y detalles de las coordenadas para rastrear” al narcotraficante. “Ellos nos buscaron”, aseguró.

Horas después del operativo y en medio del incendio de unidades de transporte en carreteras de casi todo el país por parte de sicarios del CJNG, la Sedena informó que en la ejecución del operativo “se contó con información complementaria por parte de autoridades” de Estados Unidos, como parte de la coordinación y cooperación con ese país.

Aunque la Sedena evitó precisar si la información específica provino del Pentágono, la agencia de noticias Reuters informó que en el intercambio de información colaboró la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Anticárteles (JIATF-CC, por sus siglas en inglés), del Comando Norte de Estados Unidos.

Se trata de un grupo creado apenas en enero último, luego de que durante 2025 el propio general Trevilla, diplomado de Estado Mayor del arma de Caballería, y el secretario de la Marina, el almirante Raymundo Morales Ángeles, tuvieran diversas reuniones con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad, por sus siglas en inglés) y del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos.

En junio último los altos mandos militares mexicanos estuvieron dos días en los cuarteles centrales de ambos comandos en la base de la fuerza aérea Peterson, en Colorado. En ese encuentro acordaron actuar conjuntamente ante amenazas regionales como el narcotráfico.

Además, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, el Comando Norte ha emprendido acciones de vigilancia por aire y mar en los espacios internacionales que limitan con México (edición XXV de Proceso, correspondiente a julio).

Al día siguiente del operativo, el lunes 23 de febrero, Sheinbaum habló por teléfono con...

