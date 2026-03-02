El imperio del "Señor de los Gallos", al amparo de la protección política

Para expandir su dominio en el mundo criminal de México y convertir al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una de las organizaciones más poderosas del mundo, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien murió el domingo 22 de febrero último en un operativo militar, utilizó una combinación de violencia extrema, estructuras de lavado de dinero, conquistas estratégicas, alianzas con actores políticos y sobornos a agentes de las fuerzas de seguridad incluyendo el Ejército.

A lo largo de la última década la inteligencia militar, autoridades y la prensa han documentado los vínculos de corrupción entre el líder delincuencial nacido en Michoacán hace 59 años y políticos que permitieron a su organización tener el control de territorios en al menos 22 entidades federativas. Varias de esas alianzas fueron documentadas por la inteligencia militar y apuntan, entre otros, al exgobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez y a su entonces jefe de gabinete, Hugo Luna Vázquez, actualmente diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC).

Informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hackeados por el colectivo Guacamaya –algunos de los cuales ya fueron reportados por Proceso y otros medios en 2022–, registran que en diciembre de 2019 César Iván Briseño Aguirre, mensajero entre el Mencho y actores políticos de Jalisco, indicó al entonces jefe de plaza del CJNG en Jalisco, Amando Gómez Núñez, apodado Máximo o Delta 1, que estaba por reunirse con Luna, “quien fungiría como enlace con el gobernador Enrique Alfaro Ramírez”.

El 9 de diciembre, este personaje, quien fue agente de la policía en Guadalajara y en la policía estatal de Jalisco, mencionó en una conversación telefónica intervenida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que intentaría reunirse con Alejandro Esquer Verdugo, entonces secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con Luis Cresencio Sandoval González, entonces titular de la Sedena, al que refirió conocer “ya que éste es de Jalisco”, indica la ficha elaborada por el CNI.

En ese documento, la agencia de inteligencia dio cuenta de reuniones entre Briseño Aguirre y funcionarios del gobierno estatal y con militares, con quienes habría pactado un trato de favor para el CJNG –como el retiro de unidades de la Fuerza Única de Jalisco o el envío de “alertas oportunas” ante operativos– a cambio de sobornos y de reducir los índices de violencia en la entidad. El documento menciona pagos de 400 mil pesos como “oferta inicial” a los “generales”, así como un penthouse en Puerto Vallarta.

En esa conversación negociaron la incorporación del exmilitar Daniel Velasco Ramírez como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Alfaro, cargo del que fue removido en octubre de 2019, tras la exposición de una narcomanta que lo vinculaba al CJNG.

Un informe del CNI elaborado en julio de 2019 señaló que el aparato de inteligencia del Estado tenía intervenidas las comunicaciones de ocho colaboradores cercanos del Mencho, también conocido como el Señor de los Gallos, e identificaba a varios altos funcionarios como parte de la red de protección institucional del líder criminal, incluyendo a Velasco y a Briseño, pero también a Juan Pablo Hernández González y Juan José Montes Ortiz, directores operativos de la policía de Zapopan y de Guadalajara, respectivamente, y a Efraín Domínguez Martínez, entonces supervisor en la Comisaría del Estado.

Otro documento de inteligencia del CNI dio cuenta de tres reuniones sostenidas por Armando Gómez Núñez con “elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta, Fiscalía de Justicia de Jalisco, Policía Federal y Policía de Zapopan” en los restaurantes Toks, Chai y Omar Carlos, en Zapopan; entre los asistentes de un encuentro, que tuvo lugar el 7 de marzo de 2019, estaba presente el jefe de la policía de Zapopan. Según el gobierno de Estados Unidos, el Mencho también contó con el apoyo de Severo Flores Mendoza, jefe de la policía en Ameca, y coordinador de las policías en la zona de Valles.

A estas reuniones, documentadas por la inteligencia militar, se suma el sinnúmero de casos reportados por la prensa que muestran la colusión de presidentes municipales tapatíos con el CJNG, como el exalcalde de Teuchitlán...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 0033 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.