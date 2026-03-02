EU redobla vigilancia en la península de Yucatán

MÉRIDA, Yuc.– Estados Unidos está reforzando la vigilancia y sus operaciones militares en el Golfo de México en momentos en que el gobierno de México ha quedado como el principal proveedor de crudo y productos petrolíferos a Cuba.

Una fuente cercana a la Secretaría de la Defensa Militar (Sedena) confirmó a Proceso la realización de vuelos en las proximidades de la península de Yucatán tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para secuestrar al expresidente de ese país, Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, y que dejó al menos 100 muertos cubanos y venezolanos y una cantidad similar de heridos, según reportó el gobierno venezolano.

Este medio verificó la presencia constante de drones y aviones rastreadores de submarinos de las Fuerzas Armadas estadunidenses sobrevolando el Golfo, frente a las costas de la península de Yucatán, desde el 5 de enero, dos días después del ataque a Venezuela, y hasta el día 21, cuando se entregó este texto.

Además, el viernes 16 de enero la Administración Federal de Aviación (FAA) avisó a las aerolíneas comerciales de su país y de la región de operaciones militares en el Pacífico, en las colindancias de México, Colombia, Ecuador y Panamá, y que se mantendrán hasta el próximo 17 de marzo.

Se trata de la segunda incursión de naves de guerra de Estados Unidos en las proximidades del territorio mexicano. En julio pasado, Proceso documentó en su edición mensual la incursión de un buque de guerra de ese país en los límites nacionales, en Quintana Roo, dos meses antes, en abril de 2025.

“Están haciendo una vigilancia muy fuerte de la costa del Golfo de México y el mar Caribe porque están tratando de ver si México envía petróleo a Cuba y, en ese caso, evitar que se lo regale. El problema no es que México mande petróleo a Cuba si se lo vendiera y fuera transparente; el problema es que es una donación, y a Estados Unidos no le parece porque rompe las reglas del Tratado de Libre Comercio (TLC)”, considera en entrevista el doctor Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad y defensa.

“No se pueden regalar recursos a un país sólo por afinidad política, porque entonces México jugaría con reglas diferentes según cada nación”, agregó.

Uno de los primeros reportes del 2026 de la actividad militar de Estados Unidos al sur de México ocurrió la madrugada del 5 de enero, cuando se detectó la actividad de un dron MQ- 4C Tritón, de la Marina de Estados Unidos. La clave quedó registrada como BLKCAT5, en la web de monitoreo de aeronaves Flight Radar. Su ruta sobrevoló la costa de Yucatán y la del estado de Campeche.

La noche del 8 de enero, de nuevo se detectó un dron militar, cuyo sobrevuelo frente a las costas de Yucatán inició a las 10 de la noche y finalizó a las 8 de la mañana del 9 de enero.

El 11 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red social, Truth Social, que...

