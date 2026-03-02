Riesgoso, un ataque de Trump; México, dispuesto a expulsar a todos los agentes de EU

WASHINGTON.– En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está tomada la decisión: si Donald Trump ataca unilateralmente dentro del país a los cárteles del narcotráfico, serán expulsados los 70 agentes de la DEA que hay en México y los de otras agencias federales estadunidenses.

“No podemos hacer nada unilateralmente sin la asistencia de México. Si se hace algo contra los cárteles debe ser con participación de nuestras contrapartes, de lo contrario sería un error grave”, destaca Jack Riley, exadministrador y exjefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA.

Dentro del gabinete de Seguridad de la presidenta Sheinbaum, de acuerdo con uno de sus integrantes que habló con Proceso pidiendo el anonimato por tratarse de un tema delicado, “hay preocupación” por la posibilidad de que Trump ordene al Pentágono atacar dentro de México a los cárteles.

“Se han planteado varios escenarios y uno es que, si el presidente Trump ataca sin cooperación y participación de México, inmediatamente saldrán expulsados del país sus (70) agentes de la DEA y los de todas sus agencias”, explica el integrante del gabinete de Sheinbaum.

También en entrevista con este reportero, Riley, uno de los exfuncionarios y agentes de la DEA con mayor conocimiento sobre el narcotráfico en México, expone que las amenazas de Trump sobre atacar a los cárteles dentro de México “son una impertinencia precipitada”.

Desde el 3 de enero último, cuando Trump ordenó al Pentágono atacar Venezuela para secuestrar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa para llevarlos como narcoterroristas a Estados Unidos, el mandatario estadunidense sigue amagando con actuar en México.

Trump ha dicho en por lo menos tres ocasiones, la más reciente en Davos, que “pronto” iniciarían los “ataques por tierra” a los cárteles del narcotráfico de México, replicando operativos bélicos como el de Venezuela con fines de combate al narcoterrorismo.

“Sólo Dios sabe de dónde saca Trump esas ideas”, dice de manera irónica Riley, sosteniendo que las amenazas del presidente de Estados Unidos sobre actuar unilateralmente indican que la DEA o el Departamento de Justicia no lo han asesorado al respecto.

“Nadie como nuestras contrapartes en México saben cómo actuar contra el narcotráfico. La Marina mexicana es una de las entidades más confiables para la DEA y lo es para otras agencias estadunidenses, pese a que en el pasado ha habido problemas”, destaca Riley.

El exadministrador de la DEA, quien gran parte de su carrera, sobre todo cuando fue jefe de dicha entidad en Chicago, Illinois, la dedicó a diseñar estrategias para desmantelar al Cártel de Sinaloa y capturar a Joaquín Chapo Guzmán Loera, confía en que Trump...

