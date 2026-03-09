Ramírez Cuéllar: “La supervivencia de Morena depende de acabar con la corrupción”

Para el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar la supervivencia de Morena depende de la lucha contra la corrupción, la erradicación de la impunidad y el combate al mal uso de los recursos públicos, a los que considera una “deuda pendiente” de la llamada Cuarta Transformación. Para saldar esta deuda, el político zacatecano, quien reivindica su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa una reforma para realizar una “cirugía de caballo” al sistema de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Nosotros aprendimos con mucha fuerza la lección de los regímenes priistas y panistas que cayeron por la corrupción, por el despilfarro, por la arbitrariedad. Y Morena no va a cometer ese mismo error”, sostiene el diputado en entrevista con Proceso.

–¿Lo afirma o lo desea? –se le pregunta.

–Lo afirmo, lo deseo y voy a luchar por ello. La doctora Claudia tiene la simpatía de ocho de cada diez mexicanos, y ellos quieren que profundice los cambios, que vaya más a fondo en la lucha contra la corrupción.

En septiembre último Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa de reforma constitucional, validada por la presidenta Sheinbaum, que busca impulsar cambios de fondo en la ASF, y sobre todo impedir la reelección de su titular, el oaxaqueño David Colmenares Páramo, quien confirmó públicamente su deseo de postularse por otro mandato de ocho años al frente del órgano fiscalizador.

“El titular de la ASF ha sido una gran decepción nacional”, califica el diputado. “El país no se merece las auditorías y la fiscalización que actualmente tenemos”, deplora Ramírez Cuéllar; opina que las auditorías superiores —de la federación y las 32 estatales— “son organismos prácticamente capturados por redes de intereses que impiden el funcionamiento adecuado del sistema de auditorías y fiscalización”, las cuales “abusan de los tiempos para generar prescripciones, que generan también perdones y complicidades.

El poder de la ASF es inmenso, por esto tiene que estar sujeto a órganos colegiados y a una mayor vigilancia ciudadana”, recalca el político, quien considera que “México no puede, y menos el gobierno de la doctora Claudia, darse el lujo de carecer de un verdadero sistema de auditorías y fiscalización a escala federal y tampoco a nivel de las entidades federativas.

Auditorías a modo

David Colmenares lleva ocho años al frente de la ASF, y en los últimos seis auditó las cuentas públicas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En febrero 2021, el entonces mandatario regañó públicamente a la ASF por señalar, de manera equivocada, que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) había costado un 232% más que lo previsto por el gobierno.

Acto seguido, Colmenares se deslindó del informe y suspendió al auditor. En las entregas siguientes, la ASF dejó de jugar un papel de escrutinio incómodo para el tabasqueño. Así, a lo largo del sexenio pasado, la ASF realizó 11 mil 815 revisiones, de las cuales ocho mil 715 se enfocaron en gobiernos estatales y municipales; durante el mismo lapso el ente fiscalizador determinó 459 mil millones de pesos en presuntas irregularidades, de las cuales 301 mil 630 millones de pesos (65%) tenía que ver con el gasto federalizado.

