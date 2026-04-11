Relevo en la ASF. El consenso que despierta sospechas

La designación de Aureliano Hernández Palacios Cardel para suceder a David Colmenares Páramo al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) agita varias banderas rojas: el funcionario tiene un historial controvertido como colaborador de Colmenares en la ASF, su nombramiento se concretó tras un procedimiento rápido y poco transparente, y recibió el beneplácito de las cúpulas de todos los partidos políticos, lo cual despierta dudas sobre la imparcialidad que observará en el momento de fiscalizar los gastos de los gobiernos federal, estatales y municipales.

A esas conclusiones llegan expertos en materia de fiscalización consultados por Proceso para entender el nombramiento de Hernández Palacios, un hombre que encarna la continuidad con la ASF de Colmenares –caracterizada por negociar auditorías “a modo” con las distintas fuerzas políticas– y a la vez representa un vínculo con la presidenta Sheinbaum Pardo, quien tuvo a su padre –Fernando Hernández Palacios Mirón– como secretario particular durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“El beneficio de la duda se gana a partir de la actuación, y si su actuación como colaborador esencial de Colmenares ha sido deficiente ¿por qué pensaríamos que caerá un rayo de luz para que haga las cosas de manera distinta?”, cuestiona el coordinador del programa de Anticorrupción y Evaluación en la organización México Evalúa, Marco Fernández.

El 10 de marzo último los diputados votaron, de manera secreta, entre los tres perfiles de la terna presentada por la Comisión de Vigilancia de la ASF, presidida por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Javier Herrera Borunda, hijo del polémico exgobernador de Veracruz Javier Herrera Beltrán.

Colmenares. Informes sin observaciones. Foto: Montserrat López.

Hernández Palacios Cardel, de 52 años, salió electo por 472 votos, es decir, 98% de las 479 boletas emitidas ese día. Llegó al pleno escoltado por los diputados de todas las bancadas que integran la Comisión de Vigilancia, atravesó una valla de legisladores –se tomó fotografías con varios de ellos– y abrazó a Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), antes de realizar su acto de toma de posesión.

“Lo más preocupante es que fue votado por todos los partidos políticos, incluyendo la oposición. Esto nos dice que están cómodos con un auditor que no encontró observaciones al revisar el ejercicio de recursos de sus gobiernos estatales o municipales. Esto retrata un consenso y una orquesta de complicidad y de impunidad”, advierte Fernández.

En octubre último Proceso dio a conocer una denuncia, presentada de manera anónima por un alto funcionario de la ASF ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC), en la cual acusaba a Hernández Palacios y a su entonces jefe, Emilio Barriga Delgado –quien fungía como auditor especial de Gasto Federalizado–, de negociar con gobiernos estatales y municipales para realizar auditorías a modo, es decir, que las irregularidades detectadas no terminen en “pliegos de observaciones”.

La denuncia presentaba 10 casos concretos en los cuales se tomaron acciones distintas por irregularidades idénticas, como producto de estas negociaciones. De acuerdo con información obtenida por Proceso, la UEC recibió una segunda denuncia dos meses después de la primera, de una funcionaria de la ASF que señaló “presuntas irregularidades consistentes en falta de transparencia, acuerdos indebidos, presión e intimidación del personal auditor y manejo discrecional de criterios de auditoría favorecimiento a entes auditados, deficiencias y riesgos institucionales”.

La Dirección de Control Interno y Evaluación Técnica de la UEC, a cargo de José Manuel del Río Virgen –incondicional de Ricardo Monreal–, archivó el primer expediente por “ausencia de elementos”, y determinó el “no ejercicio de la investigación por falta de elementos” en la segunda, pues la funcionaria no acudió ante la UEC para ratificar su denuncia y aportar más elementos de prueba.

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Fragmento del texto publicado en la edición 34 de la revista Proceso, correspondiente a abril de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.