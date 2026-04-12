Parque acuático en Mahahual: Riesgo de ruina ecológica

PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.– La construcción del parque acuático Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo, impulsada por la estadunidense Royal Caribbean, ha evidenciado omisiones en materia de impacto ambiental; pese a los daños, la compañía se empeña a ejecutar el proyecto con el apoyo de las autoridades estatales.

El tema llegó a la conferencia mañanera del 9 de febrero último, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la obligación de establecer medidas de mitigación e información para los habitantes de esa localidad, pero nunca se refirió a la cancelación del proyecto, aunque se ha cuestionado el manejo de los estudios ambientales.

Ubicada al sur del estado, alejada de los polos turísticos de Cancún y la Riviera Maya, la comunidad caribeña de Mahahual se ha convertido en el objeto codiciado de Royal Caribbean para ejecutar su más grande proyecto en esta parte del país: un parque acuático de diversiones sobre un terreno costero de alrededor de 82 hectáreas y una inversión calculada en 208 millones de dólares.

La atracción se complementará con el control recién obtenido del puerto Costa Maya, en la misma localidad, donde se reciben a más de dos millones de viajeros anuales en crucero que significan el segundo sitio de atraque para esta modalidad de turismo en la entidad, los mismos a los que se planea llevar al parque Perfect Day.

Riviera Maya. Turismo, impacto en la comunidad. Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro.

No obstante, los estudios ambientales con los que Royal Caribbean busca convencer a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no confirman la realidad ecológica de Mahahual, lo que ha sido denunciado principalmente por la organización ambientalista Greenpeace.

La asociación expone una serie de omisiones en los documentos de gestión del permiso federal que pone ya en riesgo al frágil ecosistema caribeño de esta localidad, un sitio donde habitan apenas unos dos mil habitantes, pero que en caso de que se concrete la atracción creará un boom migratorio a una comunidad con mínimos servicios.

Luego de lograr en noviembre de 2025 la controvertida modificación de un cambio de uso de suelo local, que antes prohibía parques acuáticos en la localidad, a finales de diciembre la empresa solicitó a la Semarnat el permiso federal de desmonte.

Es precisamente la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA-R) de Perfect Day lo que Greenpeace cuestiona por el ocultamiento de información para lograr los permisos sin contratiempos.

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Fragmento del texto publicado en la edición 33 de la revista Proceso, correspondiente a marzo de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.