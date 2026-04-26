Nueva ley de cine: protagonismo a la pluralidad y acceso a la cultura (Video)

Presentación de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual. Foto: Gobierno de la ciudad

Como el cuarto país en el mundo con el mayor número de salas de cine, México ampliará la exhibición de películas nacionales y otorgará estímulos fiscales para la producción en el país. Así lo mandata la Ley Federal de Cine y el Audiovisual que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum para sustituir la Ley Federal de Cinematografía de 1992 y que fue aprobada ya por la Cámara de Diputados.

Para alcanzar esos propósitos se vinculó la nueva legislación al derecho humano al acceso a la cultura, reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los artículos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del nuevo proyecto fílmico se garantiza la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, con pleno respeto a la libertad de expresión. Aparte, incorpora la obligación de que las producciones de cine y el audiovisual contemplen la legislación ambiental y la laboral vigentes.

Además, establece que la actividad cinematográfica sea concebida no sólo como actividad industrial, comercial y de entretenimiento, también como “medio de expresión cultural, educación y comunicación”, que refleje la diversidad cultural y plurilingüe de México basándose en el eje “Cultura para el bienestar” del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Igual impulsa la formación audiovisual de las personas como parte de su derecho a la educación y la cultura. E incluye a las plataformas digitales de video bajo demanda, entendidas como “un mecanismo o medio” para el acceso a las obras cinematográficas y audiovisuales.

Para los productores Mónica Lozano y Nicolás Celis y el guionista y director de cine Flavio González Mello, ya “urgía” actualizar la Ley Federal de Cinematografía de 1992 por los profundos cambios en la industria y ven la Ley Federal del Cine y el Audiovisual como un avance, aunque no está todo lo que propuso la comunidad cinematográfica.

Durante un conversatorio en las instalaciones de Proceso, realizado para revisar la propuesta presidencial, aseguraron que en la iniciativa sí quedaron plasmadas varias sugerencias surgidas de las reuniones de consulta y sesiones de trabajo con la comunidad del cine, mediante la figura de parlamento abierto en la Cámara de Diputados en 2019.

El diálogo entre los sectores de la industria se incrementó tras la eliminación, por decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, de los fideicomisos y fondos públicos en 2020, ya que se afectó a la Ley Federal Cinematográfica de 1992, pues dejó de operar el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), debido a que se anularon los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38, donde se explicaba su funcionamiento.

_________________________________

Fragmento del texto publicado en la edición 34 de la revista Proceso, correspondiente a abril de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.