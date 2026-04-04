Julio Scherer García, el periodista del siglo XX mexicano

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El nombre de Julio Scherer García es la significación del periodismo del siglo XX mexicano, del periodista fascinado por el poder, pero crítico siempre del mismo. Observador cercano del presidencialismo, lo conoció en sus entrañas y lo describió sin concesiones. Convencido de que sólo con la libertad política y la libertad de prensa, con la revisión de los actos del poder desde el periodismo, México podía alcanzar su democratización.

Su vocación por la libertad, su furor por revelar corrupción, mentira y opresión del sistema político, y su pasión por hacer periodismo sin limitaciones lo llevó a encabezar la fundación de la revista Proceso tras el golpe presidencial a Excélsior que dirigió durante la primera gran fractura del sistema presidencialista.

A cien años del nacimiento, el 7 de abril, del periodista a quien el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz describió como personaje de novela rusa por su apasionamiento por la verdad y su propio aspecto físico, el historiador y ensayista Enrique Krauze perfila para nuestros lectores la figura del reportero de carácter liberal que, sin proponérselo, formó a generaciones de mexicanos en la vida pública y política del país durante la segunda mitad del siglo XX y bien entrado el siglo XXI.

En esta edición mensual de Proceso, su hija Ana Scherer Ibarra adelanta el sentido de la biografía del periodista que escribió desde la intimidad y que aparecerá próximamente bajo el sello de la editorial Planeta.

Fragmento de la edición de abril, dedicada al centenario del natalicio de Julio Scherer García, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.

En el trazo de su vida, explica, buscó “entrar en el hombre, seguir la hechura de su carácter, mirar las pruebas que lo endurecieron y las pérdidas que lo marcaron”.

Desde ese ámbito privado, la biografía ofrece una clave para saber que detrás del periodista duro, inquieto, interesado por los hechos que afectaban al país y los que marcaron al mundo de su época –como la Revolución cubana, el apartheid en Sudáfrica, la caída de imperios o el golpe de Estado en Chile–, del director exigente, del periodista que sometió a proceso al poder, “hubo siempre alguien vulnerable al dolor, leal en la amistad, severo consigo mismo”.

Casi por accidente arribó al periodismo, donde encontró su destino y lo ejerció sin dogmas. La crítica de Scherer al poder es el rasgo distintivo que el exreportero e investigador británico Andrew Paxman también identifica en el periodista nacido en 1926, en el México posrevolucionario, y de quien asegura –con la misma convicción de Krauze– que su espíritu crítico y liberal lo ejercería ante los gobernantes de la llamada Cuarta Transformación en su incesante búsqueda de la verdad, por más simpatía y aprecio que le tuvo al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De esa realidad que Scherer conoció en sus últimos años de reporteo, cuando sorprendió más allá de México con la entrevista a Ismael el Mayo Zambada en su guarida de la sierra de Sinaloa, en 2010, la edición de Proceso correspondiente a abril, da cuenta del desastre en que devino el operativo militar de captura y ejecución de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, cabeza pública del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo que inicialmente se presentó como un éxito, aunque costoso por el número de bajas sin precedentes de las Fuerzas Armadas y la toma y quema de unidades en carreteras de 20 entidades del país y destrucción en cientos de comercios, acabó en un fiasco judicial y, peor todavía, en el abandono gubernamental de la población y su actividad económica en Puerto Vallarta, epicentro de las represalias por parte del (CJNG).

La caída del capo puso al descubierto, además, cómo la delincuencia organizada ha tomado control incluso de santuarios religiosos como el de San Juan de los Lagos.

Con miras al próximo Mundial de Futbol, la editora de Deportes, Beatriz Pereyra, encabezó una investigación sobre la crisis de salud mental y sus consecuentes ánimos suicidas y delictivos que sufren adolescentes y jóvenes de México cuando pierden miles de pesos al quedar enredados en las plataformas de apuestas que ahora dominan en los espectáculos deportivos, sobre todo el futbol.

Los lectores de Proceso encontrarán también un reportaje sobre los escollos que el régimen de la Cuarta Transformación ha impuesto a las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los fiscales, para obstaculizar su operación e incidir en la agenda pública.

Los familiares organizados para la búsqueda de sus desaparecidos no han sido ajenos a ese problema, por si no fuera suficiente el proceso doloroso, tortuoso, al que han sido sometidos por la violencia y la indolencia.

La reportera Ximena Arochi entrevistó a Yasuaki Yamashita, sobreviviente de la bomba nuclear lanzada por Estados Unidos sobre Nagasaki, quien a sus 87 años vive en México y ha abrazado la causa de las madres buscadoras.

Otro drama es el que atestiguamos en nuestra frontera caribeña. Desde La Habana, escritor y miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua, Rafael Acosta presenta una crónica sobre la desolación y desesperanza de la sociedad cubana ante la crisis humanitaria que cada día toma forma en la isla en un régimen sometido al bloqueo estadunidense, pero que ha sacrificado a su población antes que cambiar su forma de gobierno.

En Cultura presentamos el conversatorio que tuvo lugar en Proceso a propósito de la nueva Ley de Cinematografía presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso y que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Leyenda

A reserva de que pase en el Senado, los productores cinematográficos Mónica Lozano y Nicolás Celis, y el guionista, director de cine y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua Flavio González Melo, afirman que aun cuando no se recogieron todas las propuestas de la comunidad cinematográfica, se trata de un avance importante porque busca fomentar la producción y exhibición de películas mexicanas.

La edición electrónica de la revista Proceso ya se encuentra en este enlace.