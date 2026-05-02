Rebasados, los servicios de inteligencia en medio de las tensiones con EU por el narco

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La presidenta Claudia Sheinbaum pasó de la excepción a la confrontación con Estados Unidos. El accidente carretero en Chihuahua que puso en evidencia, de nueva cuenta, las operaciones de la CIA en territorio mexicano, fue tomado por la titular del Ejecutivo como un caso “excepcional” y pidió cuidar la relación con Washington en materia de seguridad.

Pero la condescendencia adornada de soberanía fue dejada atrás cuando el Departamento de Justicia detonó la información de que una decena de funcionarios del gobierno de Morena en Sinaloa, encabezados por el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, han sido requeridos bajo la acusación de narcotráfico.

Ni la presencia de los agentes de la CIA en el desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas, que contó con la presencia de efectivos de dos batallones del Ejército, ni la ofensiva judicial estadunidense sin precedentes fueron advertidas por los servicios de inteligencia mexicanos.

El Ejército sabía o tiene una falla estructural grave, asegura el analista en seguridad nacional Erubiel Tirado, en entrevista con Proceso, que en esta edición de mayo da cuenta de cómo la CIA se saltó toda la legislación mexicana. En particular, el decreto del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con el que supuestamente los agentes estadunidenses estaban sujetos a informar puntualmente sobre sus actividades en México, luego de años de intensa actividad desplegada en el país contra el narcotráfico a partir del gobierno de Felipe Calderón.

Fragmento del reportaje principal de la edición de mayo. Foto: Especial

La relación bilateral se prepara para otro momento complicado: la negociación del tratado comercial México- Estados Unidos- Canadá, que comienza a fines de mes. En entrevista, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, asegura que el instrumento sobrevivirá en 90%, bajo el entendido de que los aranceles de la administración Trump al acero y al sector automotriz llegaron para quedarse.

Una dificultad más para el gobierno de Sheinbaum en el ámbito exterior es su rechazo a que la crisis de desapariciones forzadas en México se trate en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aunque fracasó en su intento de bloquear el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, mantiene el cabildeo ante el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el propósito de impedir que el Estado mexicano sea exhibido ante sus pares en el máximo organismo mundial.

El sarampión, un recuerdito que nadie quiere en el Mundial. Foto: Especial

En el frente interno, los proyectos de infraestructura de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación no dejan de provocar polémica por la oposición de comunidades, como el caso de la planta recicladora de basura en Puebla, las acciones judiciales contra propietarios en el desarrollo del Nuevo Nayarit o el resurgimiento del viejo proyecto carretero del expresidente Felipe Calderón sobre el libramiento de Tulum y que beneficiará a los hijos de Nicolás Mollinedo, el exchofer de López Obrador.

En este número, los lectores de Proceso también encontrarán la historia sobre el fracaso de Interjet, la línea área de bajo costo que llegó a transportar a 90 millones de personas en 2018 y que por una mala administración acabó arrastrada en deudas, implicada en la compra de huachicol y en la salida de capitales a paraísos fiscales.

Imagen previa de la entrevista con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Foto: Especial

En la sección de Cultura los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia cuentan cómo la austeridad ha causado la crisis de seguridad en espacios como Teotihuacán, donde un tirador asesinó a una turista canadiense e hirió a otras 13 personas, y él mismo se quitó la vida luego de ser inmovilizado por la Guardia Nacional.

El hecho ocurrió a semanas del partido de inauguración del Mundial de futbol que se realizará en México y que atraerá a miles de turistas.

El Manchester United en México. Foto: Especial

De igual manera, los lectores encontrarán una oferta amplia en la sección de Deportes. Desde las advertencias de especialistas sobre un eventual contagio de sarampión, hasta los grandes ganadores particulares del negocio futbolero, pasando por la revisión de cómo los servicios de seguridad mexicanos hicieron seguimiento de jugadores extranjeros en los mundiales de 1970 y 1986.

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