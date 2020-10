Rosario Robles perdió la batalla contra el juez Delgadillo Padierna

“Tengo muchas dudas sobre el proceso (…) No soy una embustera como lo han dicho algunas personas aquí presentes (se refirió al Ministerio Público, Manuel Granados). A mí se me juzga por la persona que soy y lo que represento” amonestó a Villar Ceballos y salió de la sala.

“Las condiciones objetivas por las que se le impusieron medidas cautelares no han variado. Lo que se han aportado son algunos datos nuevos, pero no el fondo”, sostuvo el juez de control que llega al caso después de que Delgadillo Padierna fuera asignado a la administración del centro de justicia penal en el Reclusorio Sur.

Pruebas insuficientes

“Mentiras”

Nuevas pruebas

Derecho a gastar

Cuentas congeladas y el viaje a París

La defensa de Robles, en buenas manos

“Como ya había anunciado antes, yo estaría en la defensa de Rosario Robles hasta en tanto tuviera un abogado. Cuando entró uno nuevo me dediqué a ponerlo al día en el asunto, a conseguir todas las pruebas que eran indispensables y a terminar los procesos que estaban pendientes. Logrado lo anterior, a partir de hoy ya no llevo el asunto de Rosario Robles”, explicó.