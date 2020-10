'A ocho columnas”: La mafia del periodismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dicen que la prensa tiene el poder de cambiar cualquier situación de un pueblo. El escritor y dramaturgo Salvador Novo creó en 1954 A ocho columnas, su primera obra de teatro, inspirado en Carlos Denegri, conocido como el periodista más corrupto de la historia de nuestro país, quien trabajaba entonces en el periódico Excélsior. La pieza, adaptada y dirigida más de 50 años después por Fernando Bonilla, cuenta la historia de Carlos, un joven honesto y comprometido con su trabajo que, tras muchas trabas, consigue un puesto en el mejor periódico de México: “El Mundo”. Sin embargo, rápidamente su ética se verá comprometida por intereses más altos, y Carlos deberá tomar una decisión entre su integridad y su carrera. El montaje cuenta con un elenco de primera: Luis Miguel Lombana, Sophie Alexander Katz, Alondra Hidalgo, Pedro de Tavira Egurrola, Jerónimo Best y José Carriedo (alternando funciones), y Arnoldo Picazzo. Las actuaciones tienen algo de falsedad, y sin embargo no caen en lo ridículo. Denotan, en cambio, la hipocresía del comportamiento según el interlocutor. La acción se desarrolla en la antesala de la dirección del periódico, diseñada con realismo de época situada en los años cincuenta por Elizabeth Álvarez; los vestuarios son de Estela Fagoaga. El misterioso director no sale de su oficina ni se ensucia las manos, tiene quien lo haga por él: el resto de los personajes son los que hacen los tratos sucios, se enamoran o se enteran de los secretos de la prensa, directo en la escena o en un segundo plano desde el pasillo, donde las luces crean un efecto de sombras que nos revela lo que sucede detrás. Novo montó su propio texto en 1956 en el Teatro La Capilla de su propiedad, con Estela Clark y Ofelia Guilmáin. Quién imaginaría que hoy, viviendo un nuevo siglo, el papel de la prensa siga siendo muchas veces el mismo. Porque las notas tienen un precio, y quien esté dispuesto a pagarlo. Este es el último fin de semana de la temporada de A ocho columnas. Se presenta los jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas, en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque (Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Metro Auditorio).