"BauhausMX19": gozosa fusión entre México y Alemania

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Inspirado en la legendaria escuela de diseño, arquitectura y arte alemanes, el espectáculo BauhausMX19 tuvo una temporada de sólo cuatro funciones en el Teatro Orientación, finalizadas el 15 de diciembre. La directora germana Nora Manneck y el productor mexicano Enrique Suárezolmos unieron fuerzas para su creación, conmemorando así el centenario del movimiento que incluyó a artistas tan renombrados como Wassily Kandinsky y Paul Klee, en la pintura, y arquitectos como Mies van der Rohe y Walter Gropius. Para su aniversario le dieron al Bauhaus un regalo muy especial con este espectáculo artístico-sensorial --que ellos mismos definen como “teatro corporal”—, el cual utiliza --como el Bauhaus mismo-- los principios de figuras y movimientos geométricos. Con elementos de teatro negro, teatro objeto y multimedia, entre otros, se crea esta obra, que además de viajar en el tiempo vuela hasta México, donde se nutre de elementos como la lotería, las muñecas de tela, los jaguares, los trompos y el calendario azteca. Los infinitos elementos de escenografía y utilería, coloridos y alucinantes, fueron hechos a mano exclusivamente para este montaje por artesanos y diseñadores nacionales. Y es que tras mostrar la larga travesía por los últimos cien años, la directora concluye que “quizá la humanidad se encuentra en el mismo punto de partida”. Para Manneck, “el espectáculo surge del trabajo de un grupo de jóvenes actores en la capital mexicana en un taller de construcción donde, de manera conjunta, exploraron las ideas principales del movimiento para rescatar conceptos estéticos representativos y sus paralelismos con lo mexicano.” Los ejecutantes --con un gran manejo del cuerpo y los objetos-- son Alejandra Herrera, Arlett Anani, Carlos Bellato, Carlos Zozaya, Claudia Aragón, Eduardo Treviño, Emma Claudia Wega, Luise Jaramillo y Pavel Pateras. Es raro --¡muy raro!-- encontrar puestas de este estilo en México. Obras sin diálogo, cuyo objetivo principal sea comunicarse con imágenes, colores y formas. Y aunque tiene una progresión dramática, es una obra más para disfrutar que para entender. No hay sino dejarse deleitar y sentir, y entrenar el poco usado lado derecho del cerebro. Y para los que no han tenido este disfrute, ojalá vuelva pronto a cartelera, porque no se parece en nada a su competencia. Presentado en el marco del encuentro Fronteras Líquidas que organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes, BauhausMX19 no tiene aún nuevas fechas de presentación. Sin embargo, la compañía pretende este 2020 presentarse en más foros, escuelas y muestras de teatro.