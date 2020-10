"Las musas huérfanas": Secretos de una familia desintegrada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El abandono de una madre marca a los hijos con heridas profundas, que pueden definir el resto de su vida si ellos mismos no deciden dejarlo detrás y avanzar. Las musas huérfanas es una obra escrita por el multipremiado dramaturgo canadiense Michel Marc-Bouchard y dirigida en México por Boris Schoemann. Los hermanos Tanguay no se han visto desde hace 20 años. Se reúnen sin planearlo en el pequeño pueblo en el que crecieron con una noticia inesperada: su madre, que se fue de casa cuando eran niños, ha anunciado que volverá a visitarlos. Las personalidades se desenmascaran dentro de las cuatro paredes del hogar olvidado, y poco a poco la historia se va tejiendo, recuerdos llenos de mentiras dolorosas y verdades a medias que los ayudarán a conocer en quiénes se han convertido. Una chica de 27 años obsesionada con ampliar su lenguaje; una mujer que se quedó en casa, estricta y cruel, a cuidar a su hermana menor y a lidiar con la sociedad que los tiene estigmatizados; un hombre que lleva más de 10 años prometiendo escribir una novela que no ve la luz e insiste en usar los vestidos flamencos de su madre; y una mujer, militar y lesbiana, que se ha enlistado en el ejército alemán, son los personajes de este particular encuentro. Encarnados con maestría por Carmen Mastache, Tania González, Llever Áiza e Indira Pensado, respectivamente, los hermanos nos guían por recovecos de la memoria que nunca antes habían explorado en un drama intenso pero lleno de humor ácido. Todo el peso lo carga el texto y las actuaciones, con una muy sencilla escenografía que mueven por el espacio. La mayoría de los objetos y convenciones del espacio son descritos con naturalidad durante los diálogos. El montaje fue ganador del 3er período de los Premios del Público Cartelera 2017, donde el jurado afirmó que tenía “humor fino y apropiado, un tono de vocabulario adecuado, sin poses ni pretensiones. Historia sencilla que convirtieron en una novela fascinante”. Las musas huérfanas lleva dos años pasando de teatro en teatro, y ahora está en su última temporada. Es una puesta que aunque pequeña no deja de ser potente, desgarradora, divertida y entrañable. Quedan sólo tres funciones, los jueves a las 20:00 horas en el Teatro La Capilla (Madrid 13, Del Carmen, Coyoacán). Hasta el 21 de diciembre.