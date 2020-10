'El último danzón” en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si hay que sacar algo bueno de las nuevas formas en el teatro durante la pandemia, es la oportunidad de conocer talentos y horizontes más allá de la capital. La Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos convirtió su proyecto Martes de teatro, en versión virtual. Compañías que estaban programadas durante este periodo fueron invitadas a grabar sus representaciones con la cámara entre ellos y su público. Así, en sus redes sociales se publica cada martes una nueva obra que da presencia a los creadores del Estado. Una de ellas es El último danzón, del colectivo El Cactus Teatro, obra compuesta por dos personajes de la tercera edad en cuya última etapa de vida se atraviesa el danzón. Escrita por Luis Aldama y dirigida por Jozh Varela, la pieza presenta a un hombre y una mujer que parecen bailar consigo mismos en su propio monólogo: él ha aprendido a bailar para poder hacerlo con su hija, y ella es una viuda que espera largo tiempo a su pareja de baile. En un espacio vacío y oscuro, con las luces de un salón de baile en penumbra, sólo cinco sillas y la palabra de los personajes, evocan sus recuerdos. Los intérpretes Luis Vegas y Andrea Lara, no obstante su juventud, logran apropiarse de los cuerpos ancianos con un alto dominio de gestos y lenguaje. Treinta y cinco minutos son suficientes para adentrarse en el mundo de la soledad de éstos que nunca bailarán juntos, pero que serán salvados en su tragedia íntima por el clásico de clásicos en la pista: el danzón. A veces el espectador no logra captar, por un descuido técnico de cámara y audio, la calidad de la obra. Técnicamente no se apoya la fuerza solitaria de una danza que necesita al otro --el que sea--, como el aire para respirar. Es éste un buen momento para conocer más y más teatro. Aprovechemos este teatro a domicilio. Supliquemos que se grabe con más cuidado. El último danzón y otros montajes están disponibles en la página de Youtube de Turismo y Cultura Morelos.