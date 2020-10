Cierra el Festival Joven Dramaturgia con 'Richie Santa Cruz, Evangelista”

QUERÉTARO, Qro. (proceso.com.mx).- Finalizó el 14 Festival Joven Dramaturgia de Querétaro 2016 con el monólogo Richie Santa Cruz, Evangelista, autoría y dirección de Horacio Warpola y José Velasco, siendo éste el actor que personifica a un pastor quien pretende ganar más adeptos a través de un delirante servicio religioso, donde cuenta la historia de su vida y las razones de su conversión en hombre de fe. La obra se robó las palmas pese a que ambos dramaturgos, pertenecientes al Laboratorio Murciélago local, manifestaron haber tenido complicaciones técnicas en la puesta en escena sin por ello mermar el entusiasmo del público, que al filo de la butaca aplaudía y reía a carcajadas en el Teatro de la Ciudad. Las lecturas dramatizadas que engalanaron el cierre de esta emisión de Joven Dramaturgia, fueron Medio Día Seguirá el Mal Tiempo, de Manuel Barragán, y De Tripas Corazón, de Anaíd Varela. Por la mañana del sábado 23 de julio, los críticos Fernando de Ita, Sergio Galindo, Martín Zapata y Rodolfo Obregón dieron la clase final de sus talleres. Sobre el festejo teatral queretano, el también periodista De Ita declaró: “Existen muchas voces comenzando a mostrar su trabajo. El teatro joven no es nada más el teatro urbano, por ejemplo, en esta décimo catorceava emisión hubo una compañía de Yucatán que presentó la obra Tejedoras de un hogar sin nombre, de Janil Uc Tun, con problemáticas que pensábamos antiguas, pero son intemporales, mostrando que aún existe imposición sobre las personas para obligarlas a no usar su propio idioma nativo, por ejemplo, el maya en esa región. “Hay que destacar que este nuevo lenguaje expone las problemáticas que están en el país pero ya no es teatro de denuncia, su preocupación está plasmada de manera elíptica; pero la violencia en México está presente como una reelaboración a través de la ficción dentro del discurso teatral. Son propuestas novedosas como obra de tipo instalación, lo que llaman ahora teatro expandido que se sale de los límites del teatro, con lenguajes diferentes que se comunican entre sí.” A su vez, el otrora crítico teatral del semanario, Rodolfo Obregón, nos compartió lo siguiente al concluir su cátedra: “México es el teatro de la eterna juventud para bien y para mal, por la vitalidad que eso representa; empero, nuestro problema es que estructuralmente no permitimos los procesos de maduración para que esa juventud realmente cuaje. Este festival ha generado un movimiento de circulación nacional que no se produce por la Ciudad de México y es único en ese sentido, al ser un encuentro cultural completamente descentralizado.”Algo que como observadores de este festival pudimos notar fue que efectivamente la Joven Dramaturgia está basando sus inquietudes en los formatos de temas que los marcan como generación, y que también las obras están claramente inspiradas en las nuevas series televisivas. Se está formando una corriente teatral que busca algo más que la magia del teatro, sino la empatía con el lenguaje cotidiano y las formas sencillas. De las obras que generaron gran expectativa destacó Antes, de Jimena Eme Vázquez, ganadora este año del Primer Premio de Dramaturgia Joven “Vicente Leñero”, estrenada en mayo. Se presentó en este festival como lectura dramatizada. Antes trata de un par de amigas que comparten departamento, una de ellas desaparece y la otra comienza a tomar su lugar. La premisa de la historia es que “se cuenta de atrás para adelante”. Por otro lado, el montaje SPEK, de Cristina Alanís y Emanuel Anguiano, literalmente causó conmoción por las actuaciones de sus creadores y el magistral histrionismo del protagonista regiomontano Gerardo Ávila (como Spek). La obra de ciencia ficción o de ficción dramática habla de cierto espectador que fue encontrado catatónico en una butaca de teatro y ha perdido la conciencia de sí mismo. Dos investigadores de neurociencias tratarán de investigar a qué se debe ese fenómeno... En cuanto a la puesta de la argentina María Cecilia Guelfi, Encuentros secretos, hallamos trazos de instalación y performance, resultado de un ejercicio teatral por una investigación cuyo proyecto inició en el barrio de Santa María la Ribera, de la Ciudad de México. Dicha compañía de teatro “posee una conformación porosa”, según cuenta su director Aristeo Mora. Varios de sus miembros se encuentran en Barcelona, otros en México, pertenecen a distintas nacionalidades y operan como un elenco “que modifica de personal y se transforma en el tiempo y lugar conforme a las necesidades de montaje, investigación y proyecto”. La parte mexicana de esta compañía de teatro radica en Guadalajara. Encuentros Secretos es para un público de 40 personas por función, Al final de la puesta, se recopilaron relatos de los presentes quienes como público terminaron haciendo teatro en el teatro, movidos por la sensación de evocar y transmitir sus atesorados recuerdos, a esta experiencia se le define justamente como teatro expandido.Uno de los tres directores del 14 Festival de Joven Dramaturgia, Imanol Martínez (encargado de la Programación Artística ante el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, además de Premio Nacional “Manuel Herrera” de Dramaturgia 2016 por la obra Neighborhood, que inauguró el evento), accedió a contestar el famoso “Cuestionario Proust”. Ofrecemos algunas de las sorprendentes respuestas de este joven talento a las inquietantes preguntas de la reportera Iris Bringas al término del festejo.¿Cuál es tu palabra favorita?Últimamente me gusta “desahucio”, al margen de la connotación que tiene. Pero en realidad me gusta “esquirla”. --La palabra que menos te gusta es…No me gusta “cruda” en vez de “resaca”, me parece poco elegante. --¿Qué es lo que más te causa placer?Los momentos de satisfacción propia o ajena cuando hay un logro. --¿Qué es lo que más desagradable para ti?Me enfada la humillación, propia o ajena. Y la soberbia. --¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?El ruido de la televisión de fondo, quizá porque estoy muy habituado a este sonido. --El sonido o ruido que más aborreces escuchar es el de…Niños llorando. --¿Qué es el teatro?Es mi motor. --¿Tu héroe de la vida real?Mi madre, y el recuerdo de mi padre. --¿Qué don de la naturaleza te gustaría poseer?Detener el tiempo y poderme sentar a disfrutar de los momentos. --¿Qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?Dibujante. --¿Qué profesión nunca ejercerías?Ser médico, no soportaría el nivel de presión al que ellos se enfrentan, aunque en verdad los admiro mucho. --Si el Cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar?Que hay gente que quiero que me está esperando. --Si existiera la reencarnación, ¿en qué forma volverías?Sería algo inanimado, quizá un edificio... --¿Cuál es tu lema para seguir generando cosas y motivarte a hacerlas?Me gusta mucho una frase de Samuel Beckett: “Siempre has intentado, siempre has fracasado. Da igual. Intenta otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor”.