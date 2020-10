CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dirigida por Gabriel Castillo y Amanda Farah, el Teatro Bar El Vicio anuncia el montaje con asesoría dramatúrgica de Nora Huerta, de "La hermana secreta de Angélica María", adaptación libre para teatro del texto del novelista Luis Zapata Quiroz, que tendrá solamente dos funciones en el mencionado foro de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, los martes 20 y 27 de noviembre a las 21:30 horas. La compañía de teatro-cabaret La Hermana Secreta Producciones combina la sátira cómica, el recuerdo de los 60, la música a go-gó; las malteadas de fresa, la vida nocturna de las vedettes de los años 70 y 80, y el arte del burlesque en "La hermana secreta de Angélica María" (1989), puesta en escena que cuenta con la actuación de Gabriel Castillo (beca FONCA como actor de "Cabaret" 2017). La protagonista de esta historia es Alba María, una baladista profesional que aspira a ser estrella y convertirse en gran mito mundial del arte musical. Ella asegura ser la auténtica hermana secreta de la llamada “Novia de México”, mostrando al público su ríspido transitar no sólo en el complicado universo del espectáculo, sino también en la vida cotidiana. Se trata de un monólogo íntimo donde Alba, “La etérea diva”, abre su corazón contando sus miserias, sus glorias y lo que significa vivir bajo la sombra del reinado de Angélica María, la inmortal sirena del rock and roll mexicano de los años dorados. En 1979, Luis Zapata (Chilpancingo, Guerrero, abril 27 de 1951) consiguió un éxito formidable con su novela El vampiro de la Colonia Roma, libro considerado como la obra clásica dentro de la literatura homosexual en México. Su publicación supuso un cambio de rumbo respecto al desprecio o silenciamiento de lo gay en lo literario. A su vez, el dramaturgo, actor y cabaretero Gabriel Castillo declara en torno a "La hermana secreta de Angélica María": “Esta obra ha sido un desafío al tratarse de un tópico singular como lo es la intersexualidad del personaje creado por el autor, Luis Zapata, en la década de los ochenta y la búsqueda de identidad del ser humano, encarnada en este complejo personaje. “Es una labor titánica que parte de nuestra realidad actual y la tan viva inclusión, la lucha por la aceptación de la diversidad sexual. Me resultó un tanto complicado lidiar con la visión y el destino final que el autor le deparó a su protagonista. “El tener que resolver la difícil tarea de luchar contra el viejo cliché de que todos los actores son entes con problemas de personalidad y que terminarán al final de sus días en un psiquiátrico, pero sobre todo el saber que para muchas personas de la comunidad LGBTTTI el sanatorio mental y terribles prácticas médicas resultaban una dura realidad hace más de tres décadas, me llevó a dar un giro rotundo al tratamiento de personaje, refrescando y retocando la obra en su mayoría, para poder dar a la protagonista un final digno de una mujer a la que tanto le costó llegar a encontrarse y poder ser ella misma”. En el boletín para la prensa emitido por La Hermana Secreta Producciones, leemos: “Después de años de ausencia, la escena mexicana se viste de gala y recibe a la audaz y reconocida baladista nacional, de finales de los años 60, reconocida como fugaz estrella. La intérprete de “¡No seas tonto No!” se aleja momentáneamente de los palenques para conquistar a las nuevas juventudes y reencontrarse con antiguos amores, a través de un íntimo monólogo. Alba María ‘La etérea diva’, muestra sus entrañas en este psicodélico autorretrato de sus glorias, logros y miserias. La que en otros tiempos buscara la fama a cualquier precio, nos sorprende con una desgarradora confesión de su vida bajo la sombra de su hermana Angélica María, La novia de México.” Las funciones serán a las 21:30 horas en el Teatro Bar El Vicio (Calle Madrid 13, col. Del Carmen, Coyoacán), más informes en lahermanasecretaproducciones@gmail.com y https://drive.google.com/folderview?id=1yGgY8Mxf0qzZqsmO7gBinm9Eyg-nWxJU.