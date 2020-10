'Mashow”, la app de espectáculos musicales nacida en la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la pandemia no todo puede ser tan malo, y entre las cosas rescatables ha estado la oportunidad de resolver necesidades en diversos sectores; de ahí nació la aplicación (app) mexicana Mashow que busca ayudar a usuarios a conectar con actividades virtuales. Iba a lanzarse hacia fines del primer trimestre del año como un apoyo en la experiencia de los fanáticos que asistían a festivales y encuentros artístico-musicales, pero tuvo que reinventarse ante el confinamiento y cancelación de todo tipo de espectáculos, de ahí que virara hacia lo digital. A dos semanas de su lanzamiento, Mashow funciona como un calendario virtual de espectáculos y cultura ante la reapertura gradual de actividades --no sólo en nuestro país--, que los usuarios pueden revisar por día, semana o mes en México, España y Estados Unidos, aunque la idea es que poco a poco se integren de otros países. Al respecto, Diego Chávez, uno de los ocho miembros fundadores de Mashow, cuya empresa tiene sede en Guadalajara, Jalisco, explica vía telefónica a apro que nació en medio de la pandemia ante la necesidad de los espectáculos en vivo: “Nos enfocamos en ser un catálogo de todo lo nuevo, sólo hay que descargarla en el celular, crear un usuario, y al entrar te aparecen por orden cronológico todos los eventos, ya sean gratuitos o de paga. “Por ejemplo, el próximo 27 de septiembre hay concierto de la banda Wallows, al agregarlo a tu calendario la aplicación te recuerda cuatro horas antes del show para que lo puedas ver. No somos una boletera, en el caso de venta te redirecciona a la empresa que vende para en puedas comprar tu entrada. La experiencia de lo presencial no lo iguala nada, pero ver un espectáculo desde tu casa te da la posibilidad de ver un concierto en México y luego saltar a otro en España el mismo día si así lo quieres”. Chávez, de 32 años y con estudios en Comercio Internacional, comenta que la app no sólo es de ayuda a los usuarios y fanáticos, sino a artistas o instituciones, pues eventualmente se trata de que sean ellos quienes suban sus presentaciones a través de una cuenta, aunque por el momento es el equipo de Mashow el que realiza esta labor de manera manual. Las peticiones se pueden realizar al contactarlos a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter (@Mashow_app) o su página de internet www.mashowentertainment.com . Sobre las inventivas en los tiempos del covid-19, el joven refirió que si bien puede ser complicado, el escenario en línea abre muchas posibilidades: “Sé de proyectos que como Mashow han nacido en la pandemia buscando solventar una necesidad. Mi consejo sería que la idea que tengan la desarrollen lo más pronto, ahora mismo México necesita de eso, ha habido un boom de emprendedores en México en la parte virtual, incluso desde antes del confinamiento. Ojalá las cosas sigan así porque se necesita en la parte económica”.