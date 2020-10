El cine y la realidad en Canal 22

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Punto de vista es una serie televisiva coproducida por la Cineteca Nacional y Canal 22 que vincula al cine con la realidad. Consta de 13 capítulos y se transmite desde el 14 de este mes. Su horario es cada viernes, a las 20:30 horas, por el llamado Canal Cultural de México. Lo conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao, críticos de cine que hemos visto ya juntos en otros programas sobre el séptimo arte; pero ahora el programa contará con invitados especiales, cineastas y especialistas. “Queremos hablar de cine como un fenómeno que nos toca a todos y que nos gusta a todos”, destacó Solórzano en conferencia de prensa. Cada episodio aborda un tema distinto que vincula a la cinematografía con la vida social y cotidiana, con la finalidad de llevar a la realidad los temas que se ven en las películas. “Finalmente eso es el cine: paradigmas, son parámetros; a veces ya nos identificamos con ciertos comportamientos en las películas, con ciertos personajes, y, de la misma manera, el cine toma de la realidad. Quisimos que esa fuera la conversación”, enfatizó Solórzano. García Tsao explicó que las discusiones serán complementadas con especialistas en distintas áreas, para que se pueda ilustrar “otro punto de vista que no es el de la crítica ni particularmente el del investigador cinematográfico”. Por ejemplo, el tercer episodio, dedicado a los taxistas en el cine, contará con la participación de Rubén Montiel, “un egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), que en su época de estudiante había trabajado como ruletero”, contó. Después, explicó que Punto de vista surgió por la necesidad de llenar un vacío en la oferta televisiva: “El origen de nuestra inquietud, y lo ha sido a lo largo de los años, es que nos damos cuenta de que casi no hay programas de cine en la televisión abierta; al menos programas de cine que no sean boletines, que no sean objetos de programación de estrenos de los blockbusters hollywoodenses.” Ernesto Velázquez Briseño, director de Canal 22, presentó los otros ejes temáticos. Además del programa dedicado a los ruleteros, los 13 episodios de esta primera temporada incluirán emisiones sobre el mundo del internet, migración, racismo, animales de compañía y la conquista en el cine. También habrá especiales dedicados a la obra de Stanley Kubrick y al 45 aniversario de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Además de las transmisiones de cada viernes, Punto de vista estará disponible en el servicio de video bajo demanda en línea de Canal 22. “Canal 22 lo va a ofrecer a todas las televisoras públicas de México, de manera gratuita, para que esto amplíe y multiplique su cobertura”, aseguró. La coproducción entre la Cineteca y Canal 22 es parte de los muchos proyectos que han emplazado ambas instituciones. “Gracias a esta alianza, todas las películas que llegan a la Muestra Internacional de Cine, luego tienen salida, por fortuna, en la pantalla de esta emisora”, aseguró. Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional, destacó al canal cultural como “el espacio fundamental” para realizar proyectos en conjunto: “Efectivamente, tenemos los mismos objetivos: la promoción de no sólo el cine mexicano de arte, cine alternativo, sino también los ciclos, los programas, y creo que también esto es muy relevante y yo siento que nos da posibilidad de una relación muy estrecha”.